عمرو أديب: حصولي على الجنسية السعودية شرف محبش أخبيه
أصلها فرعوني.. عمرو أديب بعد ظهوره بالجلابية: اللي هيضحك هيتضرب
مذيع العربية لعمرو أديب: نقدمك بالإعلامي المصري أم السعودي.. والأخير: العلمين في قلبي
عمرو أديب يظهر بالجلابية على الهواء: أشعر بالفخر
ما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر وهبة ثواب ذلك للمتوفَّى؟
موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟
رغم إصابته قبل السوبر.. هل يشارك حريف الزمالك أمام الأهلي في النهائي؟
الديهي بعد مطالبة سوري بعمل دفاع مصري مشترك لتحرير الجولان: “إحنا لا نحارب نيابة عن حد”
نشأت الديهي: مشروع علم الروم امتداد طبيعي لصفقة رأس الحكمة
أكسيوس: كوشنر وويتكوف بإسرائيل هذا الأسبوع لبحث أزمة المقاتلين العالقين برفح الفلسطينية
عمرو أديب: أنا أغلى مذيع عربي.. ومحدش بيشغلني عشان عنيا الملونة | فيديو
أسامة ربيع: عبور 30 سفينة قناة السويس منذ مايو وحتى اليوم برسوم 32 مليون دولار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأهلي يختتم استعداداته لمباراة الزمالك في النهائي

النادي الأهلي
النادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

اختتم  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامته في الخامسة والنصف مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وخاض الفريق مرانه الختامي مساء اليوم، حيث شهدت ربع الساعة الأولى حضور وسائل الإعلام وفقًا للوائح، قبل أن يركز الجهاز الفني بقيادة ييس توروب على الجوانب الخططية والفنية الخاصة بالمباراة.

 وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي البطولة. ووفقًا لما أسفر عنه الاجتماع الفني الذي عُقد اليوم، تقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء في مواجهة الغد أمام الزمالك.
 

النادي الأهلي الاهلي استاد محمد بن زايد كاس السوبر المصري الدوري

