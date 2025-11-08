عمرو أديب: الجلابية البلدي قمة الراحة وآخر ألاجة

أثار الإعلامي عمرو أديب تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور طريف شاركه عبر حسابه الشخصي، عبّر فيه عن حبه للزي الشعبي المصري.

وكتب أديب عبر حسابه الشخصي بموقع إكس: “لو خيرتني ولو حررتني ولو ضمنتلي جزء من الرضا الاجتماعي، طبعًا ألبس الجلابية البلدي باللاسة الحرير والطاقية الصوف الإنجليزي بتاع مانشستر، قمة الراحة والألاجة".

ومن ناحية أخرى وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد غيابها عن الساحة الفنية خلال الآونة الأخيرة.

وكتب عمرو أديب في منشور عبر إكس: "اشاهد شيرين على ام بى سي مصر فى حفلة منذ مدة، بجد حرام إن موهبة بهذا الحجم تختفى لسبب او لاخر، لن تتكرر وليس لها بديل، نفسي شيرين ترجع تانى أغانى ومشاعر واحساس بجد حزين".

