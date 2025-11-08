الأمم المتحدة: موجة جديدة من تفشي الكوليرا في عدد من المناطق بالسودان

قال أنطوان جرير، نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، إن البلاد تواجه منذ شهرين موجة جديدة من تفشي الكوليرا في عدد من المناطق، من بينها دارفور، موضحًا أن منظمتي «اليونيسف» و«الصحة العالمية» تعملان بالتعاون مع شركاء محليين لمواجهة هذا الوباء والحد من انتشاره.

تداعيات الحرب والعنف

وأضاف جرير، في لقاء خاص لبرنامج " الحصاد الأفريقي"، من تقديم الإعلامي حساني بشير على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن انتشار الأمراض يفاقم معاناة السكان الذين يعانون أصلًا من تداعيات الحرب والعنف، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تبذل جهودًا مكثفة لتأمين المدنيين ومنع الاعتداءات ضدهم.

وأشار نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان إلى أن مقاطع الفيديو التي توثق العنف ضد سكان الفاشر تعكس جانبًا من حجم المأساة الإنسانية، مشددًا على ضرورة جمع الأطراف السودانية على طاولة مفاوضات شاملة لوقف الانتهاكات المتكررة، وإنهاء معاناة المدنيين عبر حل سياسي دائم يحفظ أرواحهم وكرامتهم.