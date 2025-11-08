طارق فهمي: تطورات في ملف السودان قد تنتهي بمبادرة قريبا.. فيديو

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الاتصالات المصرية مع الجانب الروسي والأوروبي مهمة، لحرص مصر على التواصل السياسي مع القوى الرئيسة سواء الولايات المتحدة أو روسيا ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأضاف طارق فهمي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على فضائية "دي ام سي"، أن الملف الرئيسي في هذه الاتصالات كان ملف السودان، ثم ملف قطاع غزة، منوها أن ملف السودان يشهد تطورات مهمة قد تنتهي بمبادرة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مصر أحد الأطراف في اللجنة الرباعية تحرص منها مصر على إرسال رسالة للجانب الروسي بأن مصر منخرطة في تقريب وجهات النظر والترتيب لإجراء حوارات سودانية.

وتابع: ملف غزة في الاتصالات مع الجانب الأوروبي كان الأهم لأنه مرتبط بمؤتمر الإعمار المنعقد نهاية هذا الشهر بحضور لمؤسسات مانحة وكثير من الدول.

