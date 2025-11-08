على الدين هلال: الإخوان أساس فكر التطرف ولا يعترفوا بالوطن.. فيديو

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية والمفكر السياسي، إن الفكر المتطرف لبعض الجماعات يحاول التشويش على هوية المصريين وتراثهم الحضاري، لكنه أكد أن الشعب المصري يفتخر بتاريخ أجداده وحضارته العريقة.

وأوضح علي الدين هلال، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" والمذاع على قناة صدى البلد، أن بعض الأفكار المتطرفة، مثل أفكار الإخوان المسلمين، تمثل تناقضات واضحة في فهم الدين والوطن، مشيراً إلى أنه من المهم التعامل مع هذه التيارات بوعي ونقد موضوعي.

وأضاف أن التعصب الفكري أدى إلى محاولات تشويه تاريخ مصر ووصف الحضارة الفرعونية بما لا يليق بها، لكنه شدد على أن المصريين يفتخرون بأزيائهم التقليدية وبتاريخهم العلمي والفني: "نحن لا نتشبه بأحد، نحن نفخر بأزياءنا بالعلم، يعني التباهي بالحضارة المصرية القديمة هو تباهي بالعلم بالصنعة واحترام العقل".

وأكد هلال أن هذه الممارسات التاريخية والفكرية تعكس مدى فخر المصريين بتراثهم وقدرتهم على الحفاظ عليه وتطويره عبر الأجيال، مشدداً على أن الهوية المصرية تتجذر في العقل والوجدان ولا يمكن محوها بأي محاولات للتشويه أو الطعن في التاريخ.