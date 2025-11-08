علي الدين هلال: المصريون يفتخرون بملابسهم التقليدية وتاريخهم الحضاري

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية والمفكر السياسي، إن المصريين يفتخرون بأزيائهم التقليدية وتاريخهم الحضاري العريق منذ قرون وليس وليد اللحظة.

وأوضح هلال خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، أن المصريين القدماء والحاليين يعتزون بالعلم والحضارة، معتبرًا أن التباهي بالحضارة المصرية القديمة هو تباهي بـ"العلم والصنعة واحترام العقل والتوحيد والوحدانية".

وأشار هلال إلى تجربته الشخصية أثناء خدمته كوزير للشباب والرياضة، حيث اقترح أحد الشباب إعداد كتاب عن الرياضات السائدة في الحضارة المصرية القديمة، لافتًا إلى أن كثيرًا من الرياضات المعروفة حاليًا كانت موجودة منذ القدم في الحضارة المصرية، وقال: "فكيف لا أفخر بأنني كشعب أنتمي إلى هذه الحضارة؟ وده مش شيء النهاردة ده الفكر المصري على مدى قرنين من الزمان".

وتطرق هلال إلى دور ثورة 1919 كانت الولادة الفعلية في ترسيخ المواطنة والوطنية على أرض الواقع، مؤكدًا أن فكرة المواطنة وتحقيق الوحدة بين المصريين تحولت من مجرد مفهوم نظري إلى ممارسة يومية، مشيرًا إلى أمثلة على التبادل بين الكنائس والمساجد ومشاركة المصريين في المناسبات الوطنية المشتركة.