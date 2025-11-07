علي الدين هلال يرد على دعوات حذف العربية من جمهورية مصر .. فيديو

رد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية،على ظهور دعوات لحذف كلمة العربية من جمهورية مصر العربية، بحجة أننا لم نستفد شيئا من العرب ونريد أن ننسلخ عنهم.

وأضاف هلال، في برنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، أننا عرب لغة وليس لدينا لغة غير العربية، حتى الأقباط المسيحيين جزء كبير من صلواتهم بالعربية، فالعربية اللغة الوطنية للمصريين كلهم.

وتابع: نحن عرب ثقافة يعني كجزء من دولة الخلافة على مدى قرون منذ الفتح الإسلامي تأثرت في نمط العمارة والأسواق والصنائع خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أننا عرب بالحاضر والمستقبل وفي نهاية الأمر مصر دولة متوسطة وعندها مشاكل كتيرة ورئيس الجمهورية يؤكد على الأمن القومي العربي وقضية فلسطين دي مهما لينا ومتعلقة بأمننا.

وأوضح أننا لو مشينا في طريق الانعزالية المصرية فأنت تقلل من مصر فرص لتكون قوة كبرى فلا يوجد اعتماد على أحد ونحن شعب متكامل.