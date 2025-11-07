قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

علي الدين هلال: كثير من الرياضات المعروفة الآن أصلها فرعوني

الدكتور علي الدين هلال
الدكتور علي الدين هلال
محمد شحتة

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إن كثير من الرياضات المعروفة الآن أصلها فرعوني فكيف لا أفخر كشعب أنني أنتمي لهذه الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف علي الدين هلال، في برنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، أننا لا نتشبه بأحد ونفخر بالعلم، ونتباهي بالحضارة المصرية القديمة وما فيها من العلم والصنعة واحترام العقل.

وأشار إلى أن ثورة 19 هي الولادة الفعلية والتجسيد الحقيقي على الأرض للمواطنة والوطن ورفع شعار الهلال مع الصليب.

وأوضح أن فكرة المواطنة تحولت من فكرة أو مفهوم إلى واقع عملي وتبادلت الزيارات بين القساوسة وشيوخ الأزهر في المساجد والكنائس.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد