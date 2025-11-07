علي الدين هلال: كثير من الرياضات المعروفة الآن أصلها فرعوني

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إن كثير من الرياضات المعروفة الآن أصلها فرعوني فكيف لا أفخر كشعب أنني أنتمي لهذه الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف علي الدين هلال، في برنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، أننا لا نتشبه بأحد ونفخر بالعلم، ونتباهي بالحضارة المصرية القديمة وما فيها من العلم والصنعة واحترام العقل.

وأشار إلى أن ثورة 19 هي الولادة الفعلية والتجسيد الحقيقي على الأرض للمواطنة والوطن ورفع شعار الهلال مع الصليب.

وأوضح أن فكرة المواطنة تحولت من فكرة أو مفهوم إلى واقع عملي وتبادلت الزيارات بين القساوسة وشيوخ الأزهر في المساجد والكنائس.