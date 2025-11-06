قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أحمد ترك: افتتاح المتحف الكبير أعاد الحضارة المصرية القديمة بشكل مميز

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمود محسن

أكد الشيخ أحمد ترك، الداعية الأزهري، أن افتتاح المتحف المصري الكبير أعاد الحضارة المصرية القديمة بشكل مميز، مشيرا إلى أن تلك الحضارة ظلمت ظلما كبيرا عبر التاريخ حتى أنه لم يتم تدريسها في المدارس والجامعات.

وقال ترك، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الحضارة المصرية عظيمة، مؤكدا أنه لا تقل عن عظمة تاريخ مصر.

وتابع الداعية الأزهري، أن  جامعة أون، وهي الجامعة المصرية القدبمة هي الجامعة التي كان يدرس فيها القيم والأخلاق  والتحنيط والعلوم والفلك وكان يدرس بها سيدنا موسى.


 

الشيخ أحمد ترك المتحف المصري الكبير الحضارة المصرية القديمة المدارس الجامعات

