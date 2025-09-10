قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الإيرانية: طهران تقدر الدور المصري بشأن برنامجنا النووي
نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفيي أبنوب المركزي والمبرة للتأمين الصحي بأسيوط
تباطؤ التضخم السنوي في مصر إلى 12% في أغسطس من 13.9% في يوليو
ارتفاع معدل التضخم الشهري 0.2% لشهر أغسطس 2025
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف
الطائرة الأولى من صفقة مصر للطيران الجديدة مع إيرباص تظهر بفرنسا.. شاهد
إسرائيل تتحدى واشنطن وتبرر اغتيال قادة حماس في الدوحة أمام مجلس الأمن
الغارة الإسرائيلية على الدوحة.. تحول خطير في قواعد الاشتباك يهدد الوساطة القطرية واستقرار المنطقة
مصطفى الفقي: إسرائيل تتجنب مواجهة مصر.. والقاهرة قوة عاقلة في محيط مضطرب
إيران تشكر مصر على دورها في إنجاح اتفاقها مع وكالة الطاقة الذرية
الخارجية الإيرانية: مصر استخدمت جميع مساعيها لتسهيل التوصل لاتفاق القاهرة
ديني

هل إخفاء الصدقة شرط لقبولها؟ .. أزهري يجيب

عبد الرحمن محمد

انتقد الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، ظاهرة تصوير أعمال الخير والبر ونشرها على الملأ، مؤكدًا أن من يفعل ذلك يقع في الرياء. 

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «الدنيا بخير» مع الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد على قناة الحياة، أن القرآن الكريم أكد فضل الصدقة السرية بقوله تعالى: «إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» [البقرة: 271].

وأشار الشيخ ترك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، مبينًا أن المقصود هو كتمان الفعل عن الناس، وليس اليدين بحد ذاتها.

كما ضرب مثالًا بسيدنا الإمام زين العابدين بن الحسين بن علي رضي الله عنهم، الذي كان يحمل الطعام لبيوت المحتاجين في الليل ويوزعه سرًا، ولم يعرف الناس بذلك إلا بعد وفاته حين وجدوا على كتفه أثر الأحمال التي كان يحملها.

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

الأسعار الكاملة لمنتجات آبل الجديدة.. إليك التكلفة بالدولار وما يعادلها بالجنيه المصري

عقب تراجعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

مانشستر سيتي يعلق علي إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

فى ذكراه.. قصة تلحين سيد درويش للنشيد الوطني بلادي بلادي

وزيرا الثقافة والشباب والرياضة يُعلنان انطلاق المرحلة السادسة من مشروع "مسرح المواجهة والتجوال"

زينة عن رحيل عمرو ستين: كنت أنضف وأرجل أخ وصديق

10 إشارات واضحة تدل أن خاطبك "يلعب بمشاعرك" وليس جادًا في الزواج

جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟
بفستان أسود.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

أضرار القهوة على الريق .. مخاطر صحية قد لا تعرفها

يغني عن حقن الأنسولين.. علاج مُبتكر لـ مرض السكري من النوع الثاني

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

