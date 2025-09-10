هل إخفاء الصدقة شرط لقبولها؟ .. أزهري يجيب

انتقد الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، ظاهرة تصوير أعمال الخير والبر ونشرها على الملأ، مؤكدًا أن من يفعل ذلك يقع في الرياء.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «الدنيا بخير» مع الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد على قناة الحياة، أن القرآن الكريم أكد فضل الصدقة السرية بقوله تعالى: «إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» [البقرة: 271].

وأشار الشيخ ترك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، مبينًا أن المقصود هو كتمان الفعل عن الناس، وليس اليدين بحد ذاتها.

كما ضرب مثالًا بسيدنا الإمام زين العابدين بن الحسين بن علي رضي الله عنهم، الذي كان يحمل الطعام لبيوت المحتاجين في الليل ويوزعه سرًا، ولم يعرف الناس بذلك إلا بعد وفاته حين وجدوا على كتفه أثر الأحمال التي كان يحملها.