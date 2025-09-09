نصيحة عالم أزهري لمن يشغل نفسه بعيوب الناس.. استمع إلى هذه الكلمات

أكد الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الأصل في تعامل الإنسان مع الناس أن تكون العلاقة قائمة على الرحمة والتناصح، لا على المراقبة والتتبع واللوم.

وأوضح خلال حلقة برنامج “اعرف نبيك”، أن كل إنسان محصور في قدره، بما قسمه الله له من إمكانيات وذكاء وفهم وطباع، وبالتالي فإن الناس معذورون في أقدارهم.

وأضاف جبر أن الواجب على المسلم أن يكره الأعمال السيئة لا الأشخاص، وأن يلتمس للآخرين الأعذار، مشددًا على أن الانشغال بعيوب النفس أولى من الانشغال بعيوب الآخرين.

وأشار إلى أن العيوب التي يراها الإنسان في غيره هي في حقيقتها انعكاس لعيوبه هو، لأن "العين لا ترى إلا ما تعرفه".

وأوضح العالم الأزهري أن سيدنا النبي ﷺ كان قدوة في التعامل مع أخطاء الناس؛ إذ كان ينصح ويربي برحمة، بل أحيانًا كان مجرد تغير ملامح وجهه الشريف سببًا في تربية أصحابه دون كلمة جارحة.

وأكد الدكتور يسري جبر على أن "الإنسان الكامل لا يرى للناس عيوبًا، وإنما يرى لهم أعذارًا ويدعو لهم بالهداية"، داعيًا المسلمين إلى أن تكون نفوسهم لوّامة على أنفسهم، وألسنتهم ناصحة للآخرين، قلوبهم رحيمة، حتى ينالوا مكارم الأخلاق النبوية.



