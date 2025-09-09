قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يقبل الله التوبة رغم الذنب المتكرر؟.. الإفتاء: شرط واحد لقبولها
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 9-9-2025
حماس: تفاخُر نتنياهو بتدمير الأبراج السكنية في غزة من أبشع صور الساديَّة
موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. رابط مباشر للاطلاع عليها
المفتي يحسم الجدل حول حكم إحالة الديون مقابل زيادة مالية
استعدوا لتقلبات الطقس.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم
تصعيد إسرائيلي بلا سقف.. 50 برجاً مدمراً وتحذيرات من عملية برية في غزة
أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم الثلاثاء 9-9-2025
بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء
62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة
هل يجوز إخراج الصدقة بنية الرزق.. دار الإفتاء توضح
سكودا تقدم إيبيك EPIQ موديل 2026 الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا
ديني

المفتي يحسم الجدل حول حكم إحالة الديون مقابل زيادة مالية

د. نظير عياد مفتي الجمهورية
د. نظير عياد مفتي الجمهورية
عبد الرحمن محمد

أصدر الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، فتوى تفصيلية بشأن مسألة إحالة الدائن على مدين آخر مع دفع مبلغ مالي زائد بسبب المماطلة، مؤكداً أن هذا التصرف لا يجوز شرعاً ويُعد من صور الربا المحرمة.

وأوضح فضيلته عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في المعاملات المالية المتعلقة بالديون هو أن تُسدَّد كما هي دون أي زيادة، وأن كل ما يضاف على أصل الدين تحت مسمى التعويض عن المماطلة لا يُعتبر مشروعاً شرعاً، بل يدخل في باب الربا الذي نهى عنه الإسلام بشكل قاطع.

وبيّن المفتي أن التعويض، حتى لو كان جائزاً في بعض الحالات، لا يكون إلا عن ضرر وقع بالفعل وثبتت حقيقته، ولا يمكن أن يكون عن ضرر محتمل أو متوقع، مشيراً إلى أن تقدير حجم الضرر والتعويض عنه أمر يترك إلى القضاء أو إلى التحكيم الذي يرضى به الطرفان، شريطة أن يكون الحكم موافقاً لحجم الضرر الفعلي دون زيادة أو تجاوز.

وأضاف أن الطريق الصحيح لتصحيح مثل هذه المعاملة يتمثل في أن يقوم المدين الأول بتوكيل دائنه في استيفاء الدين من الشخص المدين الآخر، على أن يتفق الطرفان على أجر وكالة معلوم مقابل هذا الجهد.

 فإذا استوفى الدائن المبلغ من المدين الآخر، سلَّمه للمدين الأول وفاءً لدينه، مع استحقاقه لأجر الوكالة المتفق عليه بينهما، وهو بذلك يصبح إجراءً شرعياً صحيحاً لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأكد المفتي أن الالتزام بأحكام الشرع في المعاملات المالية هو الضمان الحقيقي لسلامة التعاملات بين الناس، وحماية للأطراف من الوقوع في المحظورات التي قد تفسد المعاملات وتؤدي إلى نزاعات شرعية ومالية.

 

