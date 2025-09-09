قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم الثلاثاء 9-9-2025
بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء
62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة
هل يجوز إخراج الصدقة بنية الرزق.. دار الإفتاء توضح
سكودا تقدم إيبيك EPIQ موديل 2026 الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا
ناشطو أسطول الصمود: لا يوجد طرف آخر وراء الهجوم على السفينة غير الاحتلال
7 فضائل أخبر عنها الرسول لمن يستيقظ لصلاة الفجر.. لا تفوت ثوابها
القبض على 6 عناصر من تنظيم داعش في العراق
3 وفيات و38 مصابا.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس على صحراوي الأقصر
كيف نعرف الفرق بين الرؤيا الصادقة والحلم؟.. 4 علامات تكشف دلالة ما تراه
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025
ديني

هل يجوز إخراج الصدقة بنية الرزق.. دار الإفتاء توضح

عبد الرحمن محمد

أكد الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التصدق بنية زيادة الرزق أمر جائز شرعاً، ويُعد من أعمال الخير التي حث عليها الإسلام، مشيراً إلى أن الصدقة من "صنائع المعروف" التي تقي الإنسان مصارع السوء وتطفئ غضب الله.

وأوضح الطحان خلال تصريحات تلفزيونية ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صنائع المعروف تقي مصارع السوء"، مبيناً أن الصدقة، خاصة إذا كانت في السر، تعود بالخير على المتصدق في دنياه وأخراه.

وأضاف أن الصدقة لا تُحدد بمكان أو شكل معين، فهي مقبولة في أي صورة تُعطى لمحتاج بصدق نية، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال ترفع من شأن الإنسان عند الله وتُعد من أبواب البر والتقوى.

كما شدد أمين الفتوى على أن "صناعة المعروف" تشمل قيم إنسانية عليا مثل الرحمة، المواساة، التعاون، والسخاء، وأن من يقوم بها ينال محبة الله وكرمه، مستشهداً بقوله تعالى: "ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً".

وأشار إلى أن الصدقة تُعد بمثابة تجارة رابحة مع الله، فهي تجمع بين النية الصادقة والعمل الصالح، وتنعكس بالخير والبركة على حياة الإنسان وروحه.

هل يجوز للمريض قصر الصلاة

 قالت الدكتورة إيمان أبو قُورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن قصر الصلاة من الرخص الشرعية التي شُرعت للتخفيف عن المسافر فقط، وليس للمريض أو من في حكمه من أصحاب الأعذار، مؤكدة أن المرض لا يُجيز القصر في عدد ركعات الصلاة.

وأوضحت الدكتورة إيمان ابو قورة، خلال تصريح، أن القصر معناه: أداء الصلاة الرباعية (الظهر، العصر، العشاء) ركعتين فقط بدلًا من أربع، وهذه رخصة شرعت للمسافر، تخفيفًا لمشقة السفر، استنادًا إلى ما ورد عن النبي ﷺ من فعله وقوله.

وأضافت أن المريض إذا كان مقيمًا، فلا يجوز له القصر، وإنما يُخفف عليه في هيئة الصلاة لا عدد الركعات، وذلك بأن يصلي حسب استطاعته، فيجوز له الجلوس أو الإيماء إذا تعذر عليه القيام أو الركوع أو السجود، لكن يؤدي الصلاة تامة بعدد ركعاتها.

وأكدت أن الشريعة الإسلامية رفعت الحرج عن المكلف، فالمريض يُرخص له في التخفف من الهيئات والأركان التي تعذر عليه أداؤها، لكن لا يُخفف عنه في العدد، لأن القصر مرتبط بعلة السفر لا المرض.

الصدقة زيادة الرزق دار الإفتاء محمود الطحان صنائع المعروف غضب الله تجارة مع الله

