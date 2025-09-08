هل ورد في سنة النبي صلاة نافلة عن العصر؟.. الإفتاء تجيب

يصلي الناس صلاة العصر من دون سنة راتبة قبلها أو بعدها، لذا يتساءل البعض هل ورد في السنة النبوية صلاة نافلة عن العصر أم إن صلاة العصر ليس لها سنة راتبة، لذا كشفت دار الإفتاء عن إجابة هذا التساؤل الفقهي في إطار دورها في الحرص على بيان المسائل الفقهية التي تدور حولها أسئلة الناس.

هل ورد في سنة النبي صلاة نافلة عن العصر؟

وفي هذا السياق، كان الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن صلاة العصر ليست لها سنة هو قول صحيح بمعنى أنه ليس له سُنة راتبة، موضحا أن ذلك لا يعني أن العصر لا يصلى معه سنة على الإطلاق.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم "من صلى قبل العصر أربعًا"، مشيرا إلى أن هذا يعني أن هناك سنة قبل العصر لكنها ليست سنة راتبة أي أن سنة العصر ليست شرطًا لصلاة العصر.

هل سنة العصر ليست من الرواتب؟

ليست صلاة 4 ركعات قبل العصر من السنن الرواتب لما ثبت من حديث السيّدة عائشة رضي الله عنها: "كانَ يُصَلِّي في بَيْتي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ فيُصَلِّي بالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكانَ يُصَلِّي بالنَّاسِ المَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ فيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي بالنَّاسِ العِشَاءَ، وَيَدْخُلُ بَيْتي فيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ".

وقد ثبت في حديث عن ابن عمر -رضي الله عنه- ذِكْرٌ للرواتب التي كان يصلّيها رسول الله -صلى الله عليه سلم-، ولم تكن سنّة العصر منها، فقد قال: (حَفِظْتُ مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ في بَيْتِهِ، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ في بَيْتِهِ، ورَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ).