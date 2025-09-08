قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب وزير الخارجية التركي من معبر رفح: إسرائيل مذنبة في حق الإنسانية
مدبولي: خطة لزيادة حجم أسطول الطيران 30% خلال الفترة المقبلة
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

متى يبدأ وينتهي وقت صلاة العصر؟.. اعتقاد خاطئ يظنه الكثيرون

وقت صلاة العصر
وقت صلاة العصر
أمل فوزي

لعل متى يبدأ وينتهي وقت صلاة العصر ؟ من أهم ما ينبغي معرفته خاصة وأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى ، وقد فطن العقلاء إلى فضل هذه الصلاة على وجه الخصوص من بين الصلوات المكتوبة، حيث ورد الحث على المحافظة عليها بالكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة، فقال تعالى: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ » الآية 238 من سورة البقرة، بما يطرح السؤال عن متى يبدأ وينتهي وقت صلاة العصر حتى لا يضيع ثوابها وفضلها العظيم ، خاصة في مثل هذه الأيام المباركة من شهر المولد النبوي الشريف، وحيث إن صلاة العصر في ذروة انشغال العبد بأموره الحياتية، وهو الأمر الذي يحتم معرفة متى يبدأ وينتهي وقت صلاة العصر ، لاغتنام فضل هذه الصلاة بأي قدر ولو قليل.

متى يبدأ وينتهي وقت صلاة العصر

قالت دار الإفتاء المصرية، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حدد متى يبدأ وينتهي وقت صلاة العصر ، بأنه يبدأ حين يصير ظل كل شيء مثل طوله والذي زالت الشمس عليه، ويمتدّ وقتها إلى أن تصفرّ الشمس، أما عن انتهائه يقسم إلى ثلاثة أوقات، أولهما وقت اختيار ويكون فيه طول ظل الشيء مثليّ طوله الحقيقي، ووقت الجواز وهو إلى أن يستحال لون الشمس أصفر، أما وقت الاضطرار فهو وقت غروب الشمس.

فقد وردعن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، رواه الجماعة، ورواه أبو بكر البيهقي بلفظ : «من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما تبقى بعد غروب الشمس لم يفته العصر»، وينتهي وقت الفضيلة والاختيار باصفرار الشمس، وعلى هذا يحمل حديث جابر وحديث عبد الله بن عمر والمتقدمين.

وقت صلاة العصر

حدد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقت صلاة العصر بأنه يبدأ حين يصير ظل كل شيء مثل طوله والذي زالت الشمس عليه، ويمتدّ وقتها إلى أن تصفرّ الشمس، وينقسم وقت صلاة العصر إلى ثلاث أوقات ، أولها وقت اختيار ويكون فيه طول ظل الشيء مثليّ طوله الحقيقي، وثانيها وقت الجواز وهو إلى أن يستحال لون الشمس أصفر، وثالثها وقت الاضطرار فهو وقت غروب الشمس.

ورد فيه أنه يستحب تعجيل صلاة العصر اقتداءً برسول الله -صلى الله الله عليه وسلم- فعن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي العصر والشمس حيةٌ فيذهب الذاهب إلى العوالي فَيأْتِيهم والشمس مرتفعةٌ».

عدد ركعات صلاة العصر

وورد أن صلاة العصر أربع ركعاتٍ سريةٍ بدون سُننٍ قبليةٍ أو بعديةٍ وقد تُصلّى قبلها أربع ركعات سُنة قبلية، إلا أن ركعات السُنة قبل العصر ، هي سُنّة غير مؤكدة، وصلاة العصر إحدى الصلوات المفروضة، ووقتها حين يصير ظلّ كل شيءٍ مثليه أي ضعفيه.

 وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بوقت العصر في كتابه العزيز: «وَالْعَصْرِ» وسُمّيت سورةٌ في القرآن باسم العصر للدلالة على عظيم هذا الوقت عند الله سبحانه، وصلاة العصر تُعرف باسم الصلاة الوُسطى، ففي ما رواه أحمد والترمذي، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصلاة الوسطى صلاة العصر».

فضل صلاة العصر في وقتها

1-من يُصلي الفجر والعصر حاضرًا لن يدخل النار.

2-سيدخل الجنة مباشرة دون سابقة عذاب ولا عقاب، ففي صحيح مسلم عن عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا» - يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ .

3- صلاة العصر هي الصلاة الوسطى ، التي قال تعالى: « حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ » الآية 238 من سورة البقرة ، لأن الناس إذا شُغلوا عن الفجر بنومهم ، شُغلوا عن العصر بمعاشهم.

4- من صلى العصر في جماعة كتبته الملائكة من الساجدين الراكعين المُصلين القائمين الخاشعين، وصعدت إلى الله تعالى تقول: يا رب عبدك فلان جئناه وأتيناه وهو يُصلي، وتركناه وهو يُصلي، حيث تتناوب الملائكة في هذين الوقتين، في صلاة العصر والفجر.

5- صلاة العصر تجعل الملائكة تشهد لك عن الله سبحانه وتعالى.

6- والدعاء بعد صلاة العصر مستجاب، حيث إن الدعاء بعد الصلوات المكتوبة مستجاب ، وصلاة العصر أوسطها.

متى يبدأ وينتهي وقت صلاة العصر متى يبدأ وقت صلاة العصر متى ينتهي وقت صلاة العصر متى وقت صلاة العصر وقت صلاة العصر صلاة العصر فضل صلاة العصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس الرسمية

ترشيحاتنا

الكزبرة

كنز الوقاية من الأمراض بسعر رخيص .. اكتشف فوائد الكزبرة

مفيدة شيحة توجه رسالة لنفسها في عيد ميلادها: برافوا فخوره بنفسي وبرغم كل اللي مريت بيه حافظت على نفسي وكرامتي

فخورة بيكي جدا .. مفيدة شيحة توجه رسالة لنفسها في عيد ميلادها

جلاش باللحمة المفرومة والمشروم

طريقة عمل جلاش باللحمة المفرومة والمشروم

بالصور

بيض مخفوق بلون وردي جذاب .. طريقة مبتكرة لإفطار صحي

بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي

تفاصيل السباق العربي نحو جائزة الأوسكار .. قائمة الترشيحات

فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36

النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني بالشرقية

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

محافظ الشرقية يزور مدينة القرين ويُفاجئ الأطباء والعاملين بالمستشفى المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد