هلال: وفد مصري رفيع المستوى شارك في مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945 لوضع ميثاق الأمم المتحدة

استعرض الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية والمفكر السياسي، تشكيل الوفد المصري رفيع المستوى الذي شارك في مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945 لوضع ميثاق الأمم المتحدة، والذي ترأسه المفكر والسياسي محمد حسين هيكل، وضم قامات قانونية وسياسية بارزة مثل القاضي عبد الحميد بدوي وزير العدل آنذاك ومحمود فهمي النقراشي.

وأبرز وأوضح خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أن دور الوفد المصري لم يكن شرفيًا، بل كان له إسهامات ملموسة في اللجان الرئيسية، بما في ذلك "اللجنة السياسية العامة، واللجنة القانونية، ولجنة المراجعة النهائية لمسودة الميثاق"، مما يعكس الثقل الفكري والقانوني للدبلوماسية المصرية في ذلك الوقت.

وأكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية والمفكر السياسي، أن قوة السياسة الخارجية المصرية ترتكز على محورين أساسيين: أولًا، وجود قيادة سياسية لديها رؤية استراتيجية واضحة لدور مصر الإقليمي والدولي، وثانيًا، دبلوماسية "فعالة وكفؤة وخلاقة ومنخرطة بقوة" في كافة مستويات العمل الدولي، وهو ما يفسر استمرارية التأثير المصري على الساحة العالمية.