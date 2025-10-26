هل يتراجع لأقل من 47 جنيهًا؟.. سعر الدولار يواصل الهبوط في ختام تعاملات اليوم

شهدت تعاملات اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بشكل طفيف في مختلف البنوك، سواء الحكومية أو الخاصة، وسط استقرار نسبي في حركة الطلب والعرض على العملة الأمريكية.

ويأتي هذا التراجع بعد موجة استقرار قصيرة شهدتها أسعار الصرف خلال الأسبوع الماضي، ما يعزز التفاؤل بمزيد من التحسن في قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة.



سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم 47.52 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، بانخفاض طفيف عن تعاملات الأمس، مما يعكس توجهًا مستمرًا لتراجع تدريجي في سعر العملة الأمريكية.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

وفي البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر نحو 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وفي البنوك التجارية الكبرى، سجل سعر شراء الدولار الأمريكي في بنوك البركة وأبو ظبي التجاري وكريدي أجريكول نحو 47.45 جنيه، بينما بلغ سعر البيع في ذات البنوك 47.55 جنيه، ليستمر الفارق البسيط بين سعري الشراء والبيع.

أما في بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي (CIB)، فقد استقرت الأسعار عند 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع، لتسجل البنوك الكبرى معدلات متقاربة جدًا تعكس استقرار السوق المصرفية.

وفي البنك العقاري المصري العربي جاءت الأسعار مطابقة تقريبًا، عند 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

تحديث أسعار الدولار في البنوك المختلفة

بحسب آخر تحديثات مساء الأحد 26 أكتوبر 2025، سجلت البنوك الأسعار التالية:

العربي الأفريقي الدولي (AAIB): 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع

اتش اس بي سي (HSBC): 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع

بنك القاهرة (BDC): 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع

المصرف المتحد (UB): 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع

بنك فيصل الإسلامي: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية (ALEXBANK): 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع

بنك مصر (BM): 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري (NBE): 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع

بنك قطر الوطني الأهلي (QNB Alahli): 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع



مؤشرات على تحسن قيمة الجنيه المصري

ويشير استمرار التراجع الطفيف في سعر الدولار إلى مؤشرات على تحسن تدريجي في أداء الجنيه المصري، في ظل جهود الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي النقدي وتوسيع قاعدة الصادرات وتحفيز تحويلات المصريين بالخارج.