قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة يلتقي محافظ قنا لبحث إنشاء مستشفى للأورام في أبوتشت
الديهي: بلجيكا تحقق في واقعة مراقبة عناصر إخوانية لفندق إقامة الرئيس السيسي
أبو الغيط: منصب وزير الخارجية أصعب من أمين الجامعة العربية.. وسد النهضة نتيجة فوضى 2011
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم
أبوالغيط: مصر حشدت مليون جندي في حرب أكتوبر.. والسادات كان قائداً حديديا
تقليص الخطوات| كيفية استخراج تراخيص البناء الجديدة 2025.. وعدد الأدوار المسموح بها
رئيس إيطاليا: نُقدّر جهود شيخ الأزهر في نشر السلام وتعزيز الحوار بين الأديان
المصري البورسعيدي يتقدم على الاتحاد الليبي بهدف نظيف بالشوط الأول بالكونفيدرالية
الداخلية اللي فرحتني.. تامر أمين: واقعة ضرب المسن خلت دمي بيغلي
أبوالغيط: السادات لم يلتق كيسنجر قبل حرب أكتوبر.. وحافظ إسماعيل واجهه برسالة قوية
الجيوشي: لدينا 100 كلية للذكاء الاصطناعي يدرس بها أكثر من 150 ألف طالب
العالم يترقب افتتاح المتحف الكبير.. أحمد موسى: الحدث الأهم في القرن الـ21
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

هل يتراجع لأقل من 47 جنيهًا؟.. سعر الدولار يواصل الهبوط في ختام تعاملات اليوم

الدولار
الدولار
عبد العزيز جمال

شهدت تعاملات اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بشكل طفيف في مختلف البنوك، سواء الحكومية أو الخاصة، وسط استقرار نسبي في حركة الطلب والعرض على العملة الأمريكية. 

ويأتي هذا التراجع بعد موجة استقرار قصيرة شهدتها أسعار الصرف خلال الأسبوع الماضي، ما يعزز التفاؤل بمزيد من التحسن في قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة.
 

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم 47.52 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، بانخفاض طفيف عن تعاملات الأمس، مما يعكس توجهًا مستمرًا لتراجع تدريجي في سعر العملة الأمريكية.
 

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 

وفي البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر نحو 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك 

وفي البنوك التجارية الكبرى، سجل سعر شراء الدولار الأمريكي في بنوك البركة وأبو ظبي التجاري وكريدي أجريكول نحو 47.45 جنيه، بينما بلغ سعر البيع في ذات البنوك 47.55 جنيه، ليستمر الفارق البسيط بين سعري الشراء والبيع.

أما في بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي (CIB)، فقد استقرت الأسعار عند 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع، لتسجل البنوك الكبرى معدلات متقاربة جدًا تعكس استقرار السوق المصرفية.

وفي البنك العقاري المصري العربي جاءت الأسعار مطابقة تقريبًا، عند 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

تحديث أسعار الدولار في البنوك المختلفة

بحسب آخر تحديثات مساء الأحد 26 أكتوبر 2025، سجلت البنوك الأسعار التالية:

العربي الأفريقي الدولي (AAIB): 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع

اتش اس بي سي (HSBC): 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع

بنك القاهرة (BDC): 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع

المصرف المتحد (UB): 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع

بنك فيصل الإسلامي: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية (ALEXBANK): 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع

بنك مصر (BM): 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري (NBE): 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع

بنك قطر الوطني الأهلي (QNB Alahli): 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 14-12-2024

مؤشرات على تحسن قيمة الجنيه المصري

ويشير استمرار التراجع الطفيف في سعر الدولار إلى مؤشرات على تحسن تدريجي في أداء الجنيه المصري، في ظل جهود الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي النقدي وتوسيع قاعدة الصادرات وتحفيز تحويلات المصريين بالخارج. 

 

سعر الدولار الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنوك الحكومية سعر الدولار في البنك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

حكمة نهائى السوبر الأوروبي

حكمة نهائى السوبر الأوروبي: إطلالتي سر شقائي وصلاح ليس فتي أحلامي

سعد الصغير

«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر

جمال عبد الحميد

جمال عبد الحميد يشكر إدارة الأهلي.. والسبب مفاجأة

أحد المعلمين المصابين بالحادث

بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج

موعد شهر رمضان 2026

بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا

ترشيحاتنا

السياحة

الغرف السياحية: نسبة الإشغالات تزيد عن 70% ولدينا حجوزات ضخمة

أبو الغيط

أبو الغيط: كيسنجر قال لحافظ إسماعيل عليكم أن تغيروا الأوضاع أو الاستسلام

السفير أحمد أبو الغيط

أبوالغيط: السادات لم يلتق كيسنجر قبل حرب أكتوبر وحافظ إسماعيل واجهه بثبات وكرامة

بالصور

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

فيديو

محمود الليثي وطارق الشيخ

طارق الشيخ ومحمود الليثي يطرحان ديو "تاجر السعادة"

زينة

زينة تتعرض لإصابة في قدمها قبل أيام من عرض ورد وشوكولاتة

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد