لاعب الزمالك السابق: تأهل الأبيض خطوة مهمة وجماهيره تساند اللاعبين
سياحة أسوان: نقل123سائحا للأقصر لإستكمال برنامجهم عقب تحطم جزئى بباخرة
بعد شائعة وفاته بأزمه قلبية ..سيف زاهر يتواصل مع مؤمن سليمان
محافظ أسوان يتابع تداعيات اصطدام باخرة بأحد أعمدة كوبرى كلابشة
الاتحاد الأوربي يعرب عن رفضه لأي محاولة إسرائيلية لضم الضفة الغربية
سويلم: إدارة الموارد المائية أصبحت نموذجاً في دعم الاقتصاد الوطني
50 نسخة حول العالم.. قدرات قوية لأسطورة لامبورجيني ميورا | صور
تحطم جزئى بمقدمة الباخرة.. ولجنة لمعاينة كوبري كلابشة فى اسوان
تحطم مقدمة باخرة لاصطدامها بمحور كوبري كلابشة في اسوان
إسلام صادق ينتقد استمرار فيريرا في الزمالك : قدرات فنيه ضعيفة
دميترييف : لقاء بوتين وترامب سيُعقد في وقت لاحق
قوات الاحتلال تتوغل داخل الأراضي السورية عبر قرى ريف القنيطرة
اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 25-10-2025

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

يستمر استقرار سعر الدولار في مصر في ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 25-10-2025؛ داخل السوق الرسمية.

الدولار ثابت اليوم

وفقا لتداولات السوق شهد سعر الدولار ثباتا في يومه الأول بعد انتهاء العمل في الجهاز المصرفي  مساء أمس الخميس.

سعر الدولار مقابل الجنيه

آخر تحديث لسعر الدولار

حسبما كشفته تقارير مصرفية والتي تضمنت وصول متوسط سعر الدولار في آخر تحديث له نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع .

اجازة البنوك

بدأت إجازة البنوك المصرية اعتبارا من صباح  الجمعة وهي مستمرة حتى مساء  السبت بناء على قرار من البنك المركزي إذ تضمن منح العاملين في كل البنوك بمختلف المحافظات والقطاعات المصرفية المختلفة؛ راحة دورية تتم كل أسبوع.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع  في بنك الإسكندرية.

ثاني أقل سعر 

بلغ ثاني اقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي الأول و HSBC

سعر الدولار مقابل الجنيه

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات،مصرف أبوظبي الإسلامي، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

10 ملايين جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

بلغ سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في ميد بنك.

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، قطر الوطني QNB، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، فيصل الإسلامي، مصر، الأهلي المصري".

أعلي سعر دولار

سجل سعر أعلي دولار مقابل الجنيه نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع في بنك نكست.

ثاني أعلى سعر دولار

بلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، سايب، قناة السويس".

