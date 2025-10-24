قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لن اركع أبدا ..أول رد من الرئيس الكولومبي على عقوبات ترامب ضده
عمرو أديب : مفاوضات الأهلي مع محمد صلاح خيال غير منطقي
بعد واقعة منبر المسجد بسوهاج.. القانون يحظر استغلال دور العبادة في الانتخابات
هل النوم في الظلام يجلب الجن؟.. وصية النبي تقيك كيدهم ولا يعرفها كثيرون
مخرج فيلم كولونيا: أداء أحمد مالك فاق التوقعات.. وأتوقع حصده جوائز أخرى
تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟
قيادي بحركة فتح: واشنطن تربط إعادة إعمار غزة بنزع سلاح المقاومة
منال سلامة عن دخول البلوجرز مجال التمثيل: ما تقرفوناش في عيشتنا
اللواء أحمد زغلول: مصر ثابتة على موقفها الداعم لاستقرار ليبيا والسودان
منال سلامة: كل أولاد الفنانين مش بيتفرجوا على شغلهم.. فيديو
هل تشعر بالبرد دائمًا؟.. نقص 5 فيتامينات أساسية قد يكون السبب
أحمد جمال يحتفل بزفافه على فرح الموجي.. غدا
اقتصاد

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في نهاية الأسبوع

محمد صبيح

ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 24-10-2025 داخل السوق الرسمية.

الدولار ثابت اليوم

مع توقف العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من اليوم ولمدة يوم آخر، يبقي التداول على العملة الأجنبية؛ ثابتا دون تغيير .

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك مساء أمس الخميس؛ ولمدة يومين اثنين تبدأ اعتبارا من اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت بمناسبة حلول مواعيد الراحة الأسبوعية للعاملين في الجهاز المصرفي.

تحرك الدولار

قبل انتهاء تعاملات أمس الخميس، صعد سعر الدولار في مواجهة الجنيه مقدار 10 قروش بالمقارنة بما كان عليه الإثنين الماضي داخل البنوك

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع

أقل سعر دولار 

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47,6 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي الأول و HSBC

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول"

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47,52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنك ميد بنم

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنكي " البركة، بيت التمويل الكويتي"

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو  47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد،فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي، الهلي المصري، مصر، التجاري الدولي CIB،الإسكندرية"

10 ملايين جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

أعلي سعر

وبلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع في بنك نكست

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك “ سايب، قناة السويس، التنمية الصناعية، مصر”

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

