سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في نهاية الأسبوع

ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 24-10-2025 داخل السوق الرسمية.

الدولار ثابت اليوم

مع توقف العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من اليوم ولمدة يوم آخر، يبقي التداول على العملة الأجنبية؛ ثابتا دون تغيير .

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك مساء أمس الخميس؛ ولمدة يومين اثنين تبدأ اعتبارا من اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت بمناسبة حلول مواعيد الراحة الأسبوعية للعاملين في الجهاز المصرفي.

تحرك الدولار

قبل انتهاء تعاملات أمس الخميس، صعد سعر الدولار في مواجهة الجنيه مقدار 10 قروش بالمقارنة بما كان عليه الإثنين الماضي داخل البنوك

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47,6 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي الأول و HSBC

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول"

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47,52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنك ميد بنم

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنكي " البركة، بيت التمويل الكويتي"

متوسط سعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد،فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي، الهلي المصري، مصر، التجاري الدولي CIB،الإسكندرية"

أعلي سعر

وبلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع في بنك نكست

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك “ سايب، قناة السويس، التنمية الصناعية، مصر”