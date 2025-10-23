سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025

واصل الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025.

سجلت البنوك المصرية أسعارًا متقاربة للغاية مع فروق لا تتجاوز بضعة قروش، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المحلية.

وجاءت أسعار الدولار في 10 بنوك على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.48 جنيهًا للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

ويرى خبراء أسواق المال أن استمرار استقرار الدولار في هذه المستويات يعكس ثقة في السياسة النقدية وإدارة سوق الصرف، خاصة مع تحسن موارد النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على الاحتياطي.

ويترقب المتعاملون قرارات البنوك المركزية العالمية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي قد يكون لها تأثير مباشر على حركة الدولار عالميًا وبالتالي على السوق المحلية في مصر.