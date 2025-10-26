كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. دعم غير مسبوق لعم غريب

شهدت محافظة السويس حادثة مؤلمة أثارت غضبا واسعا بين المواطنين، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر تعدي أحد الأشخاص على رجل مسن وصفعه أمام ابنته والجيران، في مشهد اعتبره كثيرون انتهاكا صريحا للكرامة الإنسانية.

وفي بادرة إنسانية لاقت تقديرا واسعا، أعلن أحد فاعلي الخير عن توفير شقة إيجار للمسن غريب مبارك، المعروف إعلاميا بـ"مسن السويس"، في واحدة من أرقى مناطق المدينة، مؤكدا أنه سيتكفل بدفع إيجارها مدى حياة الحاج غريب وزوجته، تقديرا لما مر به من معاناة وتعاطفا مع حالته الصحية والإنسانية.

