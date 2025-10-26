صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن سيطرة القوات الروسية على مناطق تتجاوز حدود المناطق الجديدة تهدف لإنشاء منطقة عازلة لحماية الأراضي الروسية من الهجمات الأوكرانية.

وقال لافروف : "أعتقد أن من غير اللائق أن يسأل الناس متى ستنتهي الحرب أو متى سنتوقف أو متى سنستعيد زابوروجيه. في الواقع، نحن نسيطر بالفعل على مناطق أخرى تتجاوز تلك المنصوص عليها في دستورنا"، وذلك في مقابلة مع قناة "ألتراهانغ" الهنغارية على "يوتيوب".

وأوضح الوزير أن السبب بسيط، ويتمثل في "ضرورة إقامة منطقة آمنة"، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تواصل قصف الأراضي الروسية وإرسال طائرات مسيّرة إلى مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك، التي لم تكن موضع نزاع في السابق.

وأكد لافروف أن جوهر الأزمة لا يكمن في استعادة أراض أو تحقيق مكاسب سياسية قصيرة الأمد، بل في معالجة الأسباب الجذرية للصراع، موضحًا أن محاولة الغرب "حفظ ماء وجه السياسيين في كييف" لا تساهم في تحقيق تسوية حقيقية.

وأضاف الوزير الروسي أن بلاده تتهم زورا بـ"غزو دولة ذات سيادة" و"انتهاك مذكرة بودابست لعام 1994"، في حين أن الاهتمام الحقيقي، كما قال، يجب أن ينصب على حماية السكان وضمان أمن المواطنين الروس.