زيلينسكي: المملكة المتحدة تعزز دعمها لأوكرانيا بأنظمة دفاع جوي وصواريخ وطائرات مسيرة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم، الأحد، أن المملكة المتحدة ستقدم الدعم لأوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ وإنتاج الطائرات المسيرة الاعتراضية .

وقال زيلينسكي ،في خطاب نشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية إن "هذا الأسبوع اقتربنا أكثر من اتخاذ القرارات اللازمة، حيث أجريت محادثة مع المستشار الألماني، ونتحدث أيضا مع العديد من الشركاء الآخرين في أوروبا بشأن أنظمة "باتريوت".

وأوضح أن "أود أن أشكر بشكل خاص المملكة المتحدة وفرنسا، لقد اتخذت فرنسا قرارا بشأن تزويد أوكرانيا بمقاتلات ميراج إضافية وصواريخ للدفاع الجوي، بينما ستواصل المملكة المتحدة مساعدتنا في مجال الدفاع الجوي، وكذلك في مجال الصواريخ وفي إنتاج الطائرات المسيرة الاعتراضية ".

وأضاف أن هناك أيضا قرارات جديدة بشأن المساهمات في برنامج /PURL /من فنلندا وإسبانيا.

وقال زيلينسكي "هذا برنامج لشراء أسلحة أمريكية - نفس الصواريخ الخاصة بأنظمة باتريوت، نحن نعمل بجد على هذا الأمر، كما أن اتفاقياتنا الدفاعية مع الأوروبيين تسير على ما يرام ونحن نعد مشاريع جديدة - سيكون هناك المزيد من الإنتاج المشترك للأسلحة".