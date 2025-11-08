قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
10 فوائد صحية لا تعرفينها عن الجنزبيل في الطعام.. نضارة البشرة وسلامة القلب الأبرز
محمد رضوان يكشف تفاصيل دوره الشرير في مسلسل شاهد قبل الحذف
أسرار استجابة الدعاء.. علي جمعة يوضح 4 أسباب لقبوله بسرعة
أول تعليق أمريكي علي إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بإتجاه جارتها الجنوبية
حسين فهمي: تعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي ومؤسسات صينية كبرى.. فيديو
علي الدين هلال: المصريون يفتخرون بملابسهم التقليدية وتاريخهم الحضاري
المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025
الزمالك يحسم الجدل حول مصير الجهاز الفني قبل السوبر المصري
أسما شريف منير تشارك جمهورها صورة بالحجاب: أنا في عالم تاني
أخبار التوك شو| مكاسب مصر من مشروع علم الروم .. وعمرو أديب لناخبي النواب: ربنا هيحاسبك على اختيارك
المكسيك تنفي وجود أي تقارير بشأن مخطط لإغتيـ.ال السفير الإسرائيلي
توك شو

على الدين هلال: الهوية مستقرة في وجدان الشعب المصري.. فيديو

المصريين
المصريين
محمد شحتة

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية والمفكر السياسي، إن مسألة الهوية المصرية لم تعد محل جدل بالنسبة للشعب، مؤكداً أن المصريين مرتبطون بهويتهم بشكل عميق ومستقر في وجدانهم.

وأضاف علي الدين هلال، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" والمذاع على قناة صدى البلد، أن النقاش حول الهوية في بعض الأوساط النخبوية كان محاولات لتوظيفه لخدمة آراء محددة، قائلاً: " تعدد الآراء وتنوع التيارات ليس مصدر ضعف، مصر من أكثر الدول والشعوب ارتباطًا بهويتها، والإشكلية عند النخبة".

وأوضح علي الدين هلال، أن السؤال عن الهوية ليس مسألة جديدة، بل إنه سؤال مطروح على مر التاريخ، لكنه لم يؤثر على استقرار الانتماء الوطني، مؤكداً أن تعدد الآراء وحيوية النقاش أمر طبيعي وصحي في السياسة والاقتصاد والثقافة.

وأشار هلال إلى أن المدرسة المصرية تحتوي في طياتها كل التيارات الفكرية المختلفة، وتحولها إلى حالة مصرية مميزة، مشدداً على أن تعدد التيارات الفكرية والحلول المتنوعة لا يعني ضعف مصر، مردفًا: "الحل هو احترام هذا التنوع، إذ أن مصر دولة ذات هوية قوية ومتجذرة".

علي الدين هلال الهوية المصرية الشعب المصري المدرسة المصرية الثقافة

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

إسماعيل الليثي

أسبوعان تحت الملاحظة وأجهزة تنفس | أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تطورات حالة إسماعيل الليثي

التقرير الطبي للمطرب اسماعيل الليثي

ننشر التقرير الطبي للفنان إسماعيل الليثي بعد إصابته في حادث مروري بصحراوي المنيا.. صور

الزمالك

أبرز غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي السوبر

تشييع جثامين شقيقين ونجل عمهم وزوجته ضحايا حادث تصادم سيارتين

تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور

نادر السيد

نادر السيد يشيد بحسام حسن ويتحدث عن توقعاته للسوبر المصري وأمم إفريقيا

إسبانيا والأرجنتين

فيفا يقترب من حسم تفاصيل كأس فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين بالدوحة

خالد الغندور

خالد الغندور: فوز الزمالك على بيراميدز الانتصار الأكبر قبل نهائي السوبر المصري

10 فوائد صحية لا تعرفينها عن الجنزبيل في الطعام.. نضارة البشرة وسلامة القلب الأبرز

الجنزبيل

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج الموافق 8 نوفمبر 2025 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج الموافق 8 نوفمبر 2025 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..الحب الحقيقي لا يحتاج إلى أقنعة

برج الحمل حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..الحب الحقيقي لا يحتاج إلى أقنعة

برج الثور حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 .. أظهر حبك بالأفعال وليس بالكلمات

برج الثور حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 .. أظهر حبك بالأفعال وليس بالكلمات

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

