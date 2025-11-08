على الدين هلال: الهوية مستقرة في وجدان الشعب المصري.. فيديو

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية والمفكر السياسي، إن مسألة الهوية المصرية لم تعد محل جدل بالنسبة للشعب، مؤكداً أن المصريين مرتبطون بهويتهم بشكل عميق ومستقر في وجدانهم.

وأضاف علي الدين هلال، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" والمذاع على قناة صدى البلد، أن النقاش حول الهوية في بعض الأوساط النخبوية كان محاولات لتوظيفه لخدمة آراء محددة، قائلاً: " تعدد الآراء وتنوع التيارات ليس مصدر ضعف، مصر من أكثر الدول والشعوب ارتباطًا بهويتها، والإشكلية عند النخبة".

وأوضح علي الدين هلال، أن السؤال عن الهوية ليس مسألة جديدة، بل إنه سؤال مطروح على مر التاريخ، لكنه لم يؤثر على استقرار الانتماء الوطني، مؤكداً أن تعدد الآراء وحيوية النقاش أمر طبيعي وصحي في السياسة والاقتصاد والثقافة.

وأشار هلال إلى أن المدرسة المصرية تحتوي في طياتها كل التيارات الفكرية المختلفة، وتحولها إلى حالة مصرية مميزة، مشدداً على أن تعدد التيارات الفكرية والحلول المتنوعة لا يعني ضعف مصر، مردفًا: "الحل هو احترام هذا التنوع، إذ أن مصر دولة ذات هوية قوية ومتجذرة".