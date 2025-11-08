قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمر كمال ومحمود الليثي يجريان البروفات النهائية قبل إحياء ختام السوبر المصري غداً| خاص
غداً.. افتتاح جامعة الأقصر الأهلية بمدينة طيبة الجديدة
عمرو أديب: الجلابية البلدي قمة الراحة وآخر ألاجة
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يفتتح مؤتمر النقل الذكي واللوجستيات غدا
يعمل دون سائق.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الجديدة 2025 وأسعار التذاكر
الأمم المتحدة: موجة جديدة من تفشي الكوليرا في عدد من المناطق بالسودان
في العطلات .. أحمد موسى يعلن خبرا مهما عن المتحف المصري الكبير
الأمم المتحدة: تدهور الوضع الصحي مرتبط بانهيار الخدمات بالسودان
أهالي بنها يشيعون جثمان الطفل يوسف الغارق بالرياح التوفيقي في بنها
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق بنها شبرا الحر
رغم حزنه على وفاة والده.. محمد رمضان يعزي فى السيناريست أحمد عبد الله | صور
الطريق إلى الخلود هدية الرئيس السيسي لقادة وزعماء العالم | أحمد موسى يكشف التفاصيل
الأمم المتحدة: تدهور الوضع الصحي مرتبط بانهيار الخدمات بالسودان

محمد البدوي

أكد أنطوان جرير، نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، أن الأوضاع الإنسانية في عدد من ولايات البلاد تشهد تدهورًا خطيرًا، نتيجة تصاعد أعمال العنف وارتكاب جرائم قتل بحق المدنيين، مشيرًا إلى أن محاولات فرار السكان من مناطق النزاع تعكس حجم الخطر الذي يواجهونه يوميًا.

تدهور الوضع الصحي

وأوضح جرير، خلال مقابلة خاصة في برنامج " الحصاد الأفريقي"، من تقديم الإعلامي حساني بشير، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن الأمم المتحدة رصدت انتشارًا واسعًا للأوبئة في مناطق عدة، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من المواطنين بأمراض مختلفة، لافتًا إلى أن تدهور الوضع الصحي مرتبط بانهيار الخدمات الطبية وصعوبة الوصول إلى المناطق المنكوبة.

وأضاف نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، أن هناك كوارث إنسانية متصاعدة في ولايات دارفور، حيث تتفاقم معاناة السكان وسط انعدام الأمن والغذاء والدواء، مؤكدًا أن حماية المدنيين ومساعدتهم تُعدّ من أولويات الأمم المتحدة في هذه المرحلة الحرجة من الأزمة السودانية.

