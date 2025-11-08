الأمم المتحدة: تدهور الوضع الصحي مرتبط بانهيار الخدمات بالسودان

أكد أنطوان جرير، نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، أن الأوضاع الإنسانية في عدد من ولايات البلاد تشهد تدهورًا خطيرًا، نتيجة تصاعد أعمال العنف وارتكاب جرائم قتل بحق المدنيين، مشيرًا إلى أن محاولات فرار السكان من مناطق النزاع تعكس حجم الخطر الذي يواجهونه يوميًا.

تدهور الوضع الصحي

وأوضح جرير، خلال مقابلة خاصة في برنامج " الحصاد الأفريقي"، من تقديم الإعلامي حساني بشير، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن الأمم المتحدة رصدت انتشارًا واسعًا للأوبئة في مناطق عدة، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من المواطنين بأمراض مختلفة، لافتًا إلى أن تدهور الوضع الصحي مرتبط بانهيار الخدمات الطبية وصعوبة الوصول إلى المناطق المنكوبة.

وأضاف نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، أن هناك كوارث إنسانية متصاعدة في ولايات دارفور، حيث تتفاقم معاناة السكان وسط انعدام الأمن والغذاء والدواء، مؤكدًا أن حماية المدنيين ومساعدتهم تُعدّ من أولويات الأمم المتحدة في هذه المرحلة الحرجة من الأزمة السودانية.