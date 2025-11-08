الأمم المتحدة: المدنيون في الفاشر يعيشون فظائع لا يمكن تصورها

قال نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، إن الكارثة الإنسانية في السودان بدأت منذ عام 2023 مع اندلاع النزاع المسلح بين القوات السودانية وقوات الدعم السريع، مؤكدًا أن الوضع الإنساني يزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

الغذاء والمياه والرعاية الصحية

وأوضح المسؤول الأممي خلال تصريح لـ«القاهرة الإخبارية»، أن الكثير من السودانيين يعانون من نقص حاد في الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمياه والرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الهجوم الأخير لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر فاقم الأزمة الإنسانية في الإقليم وأدى إلى تدهور الأوضاع بشكل غير مسبوق.

وأكد نائب المنسق أن الأمم المتحدة تدين بشدة أعمال العنف التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني، داعيًا جميع الأطراف إلى ضمان سلامة العاملين الإغاثيين وتوفير الحماية الكاملة لهم أثناء أداء مهامهم.

الأمم المتحدة ومجلس الأمن

وأضاف أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قدّم تقارير مفصلة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حول الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني في السودان، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لحمايتهم وتمكينهم من الوصول إلى المحتاجين دون عوائق.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المدنيين في مدينة الفاشر يعيشون فظائع ومعاناة على نطاق لا يمكن تصوره، محذرًا من أن استمرار القتال سيؤدي إلى انهيار شامل في الوضع الإنساني ما لم يتم وقف إطلاق النار فورًا والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود.