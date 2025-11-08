الأمم المتحدة: هجمات المستوطنين الإسرائيليين تسجل رقما قياسيا في أكتوبر

قالت الأمم المتحدة إن المستوطنين الإسرائيليين نفذوا 264 هجوما على الأقل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال شهر أكتوبر.

اعتبرت الأمم المتحدة أن هذا الرقم يعد أكبر إجمالي شهري منذ أن بدأ مسؤولو الأمم المتحدة في تتبع مثل هذه الحوادث في عام 2006.

في بيان حذر من الارتفاع الحاد في أعمال العنف، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الهجمات، التي أسفرت عن سقوط ضحايا وأضرار في الممتلكات، بلغت في المتوسط ثمانية حوادث يوميا.

منذ عام ٢٠٠٦، وثّق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أكثر من ٩٦٠٠ هجوم من هذا النوع.

ووقع حوالي ١٥٠٠ منها هذا العام وحده، أي ما يقارب ١٥٪ من إجمالي الهجمات، وفقًا لبيان صادر عن المكتب.

تعد الضفة الغربية موطنا لنحو 2.7 مليون فلسطيني، وكانت منذ فترة طويلة في قلب الخطط الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقبلية إلى جانب إسرائيل، ولكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عملت على توسيع المستوطنات بسرعة، مما أدى إلى تفتيت الأرض.

مخالفة القانون الدولي

تعتبر الأمم المتحدة والفلسطينيون ومعظم الدول، المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وترفض إسرائيل هذا الرأي. ويعيش أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أيضا إنه وفقا لبيانات أكدها المكتب حتى يوم الأربعاء، قُتل 42 طفلا فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية حتى الآن هذا العام.

وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن "هذا يعني أن واحداً من كل خمسة فلسطينيين يقتلهم جنود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في عام 2025 كان طفلاً".

ولم تستجب بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة لطلب التعليق الصحف الدولية.

وتأتي هجمات الضفة الغربية رغم وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في الحرب على غزة في أكتوبر والذي أدى إلى تهدئة معظم القتال وعودة الرهائن.