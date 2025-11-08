قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء تصويت المصريين بالأردن في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب
الأمم المتحدة: هجمات المستوطنين الإسرائيليين تسجل رقما قياسيا في أكتوبر
تركيا تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية في غزة
كلما تقدم لي عريس يتركني فهل هذا سحر؟.. انتبهي لهذه العلامة
الأرصاد تكشف طقس السبت: مائل للحرارة نهارا.. واعتدال في أول الليل
انخفاض مستمر .. تحرك أسعار الدواجن والبانيه بالبورصة والأسواق اليوم
قاض أمريكي: أوامر ترامب بإرسال الحرس الوطني إلى بورتلاند غير قانونية
أرباح من الظل .. وثائق تكشف كيف تجني ميتا المليارات من الإعلانات الممنوعة
أضرار تناول الطعام البارد.. يجهد المعدة ويضعف المناعة
خبرة النهائيات تفرق.. سمير كمونة يتوقع الأهلي بطلا لكأس السوبر
لقطات من مران الأهلي استعدادًا لمواجهة الزمالك .. شاهد
إثارة و ندية.. مشوار الأهلي والزمالك نحو نهائي السوبر المصري 2025
الأمم المتحدة: هجمات المستوطنين الإسرائيليين تسجل رقما قياسيا في أكتوبر

اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين
محمد على

قالت الأمم المتحدة إن المستوطنين الإسرائيليين نفذوا 264 هجوما على الأقل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال شهر أكتوبر.

اعتبرت الأمم المتحدة أن هذا الرقم يعد أكبر إجمالي شهري منذ أن بدأ مسؤولو الأمم المتحدة في تتبع مثل هذه الحوادث في عام 2006.

في بيان حذر من الارتفاع الحاد في أعمال العنف، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الهجمات، التي أسفرت عن سقوط ضحايا وأضرار في الممتلكات، بلغت في المتوسط ثمانية حوادث يوميا.

منذ عام ٢٠٠٦، وثّق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أكثر من ٩٦٠٠ هجوم من هذا النوع.

 ووقع حوالي ١٥٠٠ منها هذا العام وحده، أي ما يقارب ١٥٪ من إجمالي الهجمات، وفقًا لبيان صادر عن المكتب.

تعد الضفة الغربية موطنا لنحو 2.7 مليون فلسطيني، وكانت منذ فترة طويلة في قلب الخطط الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقبلية إلى جانب إسرائيل، ولكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عملت على توسيع المستوطنات بسرعة، مما أدى إلى تفتيت الأرض.

مخالفة القانون الدولي 

تعتبر الأمم المتحدة والفلسطينيون ومعظم الدول، المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وترفض إسرائيل هذا الرأي. ويعيش أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أيضا إنه وفقا لبيانات أكدها المكتب حتى يوم الأربعاء، قُتل 42 طفلا فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية حتى الآن هذا العام.

وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن "هذا يعني أن واحداً من كل خمسة فلسطينيين يقتلهم جنود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في عام 2025 كان طفلاً".

ولم تستجب بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة  لطلب التعليق الصحف الدولية.

وتأتي هجمات الضفة الغربية رغم وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في الحرب على غزة في أكتوبر والذي أدى إلى تهدئة معظم القتال وعودة الرهائن.

الأمم المتحدة اعتداءات المستوطنين الفلسطينيين أكتوبر رقم قياسي

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

إسماعيل الليثي وشيماء سعيد

حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

بعد تريند الجلابية.. سمر فودة تعتذر: أنا فلاحة وفخورة بأهلي مكنش قصدى

بعد تريند الجلابية.. سمر فودة تعتذر: أنا فلاحة وفخورة بأهلي ومكنش قصدى

محمد رمضان يحمل نعش والده

والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام

الزمالك

الدردير يعلق على خسارة فريق الزمالك لـ كرة اليد

السوبر

الدردير يطرح مسابقة توقع لنتيجة مباراة السوبر

الاهلي والزمالك

الغندور : فوز الأهلي على سيراميكا متوقع لكن تخطي الزمالك لبيراميدز مفاجأة

أضرار تناول الطعام البارد.. يجهد المعدة ويضعف المناعة

أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي
المكملات الغذائية؟.. خطر حقيقي يهدد صحة الشباب .. تأثيرات نفسية وسلوكية سيئة

من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب
خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة

خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة
سترجع جديدة.. طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق

طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق فقط
أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

