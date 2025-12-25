قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحلم الغائب.. محمد صلاح يطمع في لقب أول مع الفراعنة ويطارد رقم حسام حسن التاريخي
ننشر.. الفائز في جنوب سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
متفحمة داخل سجادة.. العثور على جثة فتاة بأرض زراعية في أخميم بسوهاج
حين تختل ساعة الطبيعة.. فصول السنة لم تعد متزامنة حول العالم| إيه الحكاية؟
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة في كأس عاصمة مصر
بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالموز.. عودة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الزراعي بالقليوبية
محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد بعدد من الكنائس في المنصورة
القنصل المصري بالرياض: إقبال المصريين في الخارج على جولة إعادة انتخابات النواب غير متوقع
الفائز في شمال سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
بعد إعلان النتيجة .. ما حصص الأحزاب والمستقلين في إعادة المرحلة2؟
انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز على الطريق الزراعي بطوخ
جنوب إفريقيا تجهز مفاجآت في لقاء منتخب مصر | تفاصيل مثيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

غدا.. قطع المياه عن المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل لربط خط مياه الشرب الجديد

أحمد زهران

أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أفادت بقطع المياه عن المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل من الطالبية بدءا من الطالبية وحتى المريوطية وذلك لمدة 8 ساعات بدءاً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 26/ 12 /2025 حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 27/ 12 /2025.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد قطر 300 مم على الخط القائم قطر 200 مم بشارع حسن متولي والمتعارض مع أعمال محطة مترو الطالبية الخط الرابع.

وتوضح محافظة الجيزة أن الشركة ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

