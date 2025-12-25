غدا.. قطع المياه عن المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل لربط خط مياه الشرب الجديد

أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أفادت بقطع المياه عن المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل من الطالبية بدءا من الطالبية وحتى المريوطية وذلك لمدة 8 ساعات بدءاً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 26/ 12 /2025 حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 27/ 12 /2025.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد قطر 300 مم على الخط القائم قطر 200 مم بشارع حسن متولي والمتعارض مع أعمال محطة مترو الطالبية الخط الرابع.

وتوضح محافظة الجيزة أن الشركة ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.