ضعف المياه عن اهناسيا وعدة قرى بسبب تطهير المحطة.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، ضعف المياه عن مدينة اهناسيا ، و قرى (ميانة ، منشأة الحاج ، ادراسيا) يوم السبت المُقبل 27 ديسمبر 2025 ، اعتباراً من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 6 مساء نفس اليوم ، وذلك للقيام بأعمال التطهير الدورية بمحطة ميانة مركز اهناسيا

وتتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف المياه خلال الفترة المذكورة نظرا للقيام بأعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي وبالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية بالمركز تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.