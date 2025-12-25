قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر.. الفائز في جنوب سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
متفحمة داخل سجادة.. العثور على جثة فتاة بأرض زراعية في أخميم بسوهاج
حين تختل ساعة الطبيعة.. فصول السنة لم تعد متزامنة حول العالم| إيه الحكاية؟
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة في كأس عاصمة مصر
بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالموز.. عودة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الزراعي بالقليوبية
محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد بعدد من الكنائس في المنصورة
القنصل المصري بالرياض: إقبال المصريين في الخارج على جولة إعادة انتخابات النواب غير متوقع
الفائز في شمال سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
بعد إعلان النتيجة .. ما حصص الأحزاب والمستقلين في إعادة المرحلة2؟
انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز على الطريق الزراعي بطوخ
جنوب إفريقيا تجهز مفاجآت في لقاء منتخب مصر | تفاصيل مثيرة
لبنان.. مقتل عنصر من حزب الله في غارة إسرائيلية على مجدل سلم
محافظات

ضعف المياه عن اهناسيا وعدة قرى بسبب تطهير المحطة.. اعرف المواعيد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، ضعف المياه عن مدينة اهناسيا ، و قرى (ميانة ، منشأة الحاج ، ادراسيا)  يوم السبت المُقبل  27 ديسمبر 2025 ، اعتباراً من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 6 مساء نفس اليوم ، وذلك للقيام بأعمال التطهير الدورية بمحطة ميانة مركز اهناسيا

وتتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف المياه خلال الفترة المذكورة نظرا للقيام بأعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي وبالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية بالمركز تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

أسعار العملات الأجنبية

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق صباحاً.. وهذه هي المناطق المتأثرة

صورة تعبيرية

اكتشاف تزوير في ملفات جنسية نائبين سابقين بمجلس الأمة الكويتي

استشهاد لبنانيين اثنين إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة

استشهاد لبنانيين اثنين إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في الهرمل

رروسيا

زاخاروفا : المحادثات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا تحرز تقدماً بطيئاً

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

