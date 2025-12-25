قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحلم الغائب.. محمد صلاح يطمع في لقب أول مع الفراعنة ويطارد رقم حسام حسن التاريخي
ننشر.. الفائز في جنوب سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
متفحمة داخل سجادة.. العثور على جثة فتاة بأرض زراعية في أخميم بسوهاج
حين تختل ساعة الطبيعة.. فصول السنة لم تعد متزامنة حول العالم| إيه الحكاية؟
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة في كأس عاصمة مصر
بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالموز.. عودة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الزراعي بالقليوبية
محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد بعدد من الكنائس في المنصورة
القنصل المصري بالرياض: إقبال المصريين في الخارج على جولة إعادة انتخابات النواب غير متوقع
الفائز في شمال سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
بعد إعلان النتيجة .. ما حصص الأحزاب والمستقلين في إعادة المرحلة2؟
انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز على الطريق الزراعي بطوخ
جنوب إفريقيا تجهز مفاجآت في لقاء منتخب مصر | تفاصيل مثيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بني سويف: استقبال 2880 حالة بعيادات الأسنان خلال ديسمبر

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، استقبال عيادات كلية طب الفم والأسنان بالجامعة نحو 2880 حالة خلال شهر ديسمبر، مؤكداً أن هذا الإقبال يعكس الثقة الكبيرة في مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها الجامعة للمجتمع المحلي، ودورها الفاعل في توفير رعاية صحية متميزة لأبناء محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة.

وأوضح الدكتور طارق أن الجامعة تولي قطاع الخدمات الصحية اهتماماً خاصاً، وتعمل بشكل مستمر على تطوير منشآتها الطبية ورفع كفاءة العيادات والمراكز العلاجية التابعة لها، من خلال دعم الكوادر الطبية وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، بما يضمن تقديم خدمة علاجية وتعليمية على أعلى مستوى تلبي احتياجات المرضى والطلاب على حد سواء، مشيراً إلى استمرار جهود الجامعة في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية بما يتوافق مع رؤيتها في دعم القطاع الطبي بالمحافظة وتقديم خدمات متطورة ومتكاملة.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد فتح الله، عميد كلية طب الفم والأسنان، أن العيادات شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة ذاتها، حيث بلغ عدد حالات التشخيص 1149 حالة، و107 حالات لعلاج اللثة، و20 حالة لأمراض الفم، و166 حالة لجراحات الفم. كما استقبلت عيادات أسنان الأطفال 492 حالة، تم تنفيذ 299 إجراءً علاجياً لها، إضافة إلى 310 حالات حشو و460 إجراءً علاجياً متنوعاً.

كما تم تسجيل 317 حالة تركيبات ثابتة بواقع 27 عملية جراحية، و97 حالة تركيبات متحركة بعدد 103 إجراءات علاجية، إضافة إلى 501 حالة أشعة، و38 حالة تقويم شملت 13 إجراءً علاجياً، بما يعكس حجم الجهد المقدم داخل العيادات ومستوى الخدمة الصحية التي توفرها الكلية لخدمة المجتمع.

بني سويف جامعة بني سويف اسنان بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

أسعار العملات الأجنبية

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق صباحاً.. وهذه هي المناطق المتأثرة

ترشيحاتنا

عمال

احذر.. غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التنمر على العامل طبقا للقانون

وزير الخارجية-

وزير الخارجية: لا نرفض السدود في حوض النيل لكننا نعترض على الإجراءات الأحادية

القصبي

القصبي: المرحلة المقبلة تتطلب منهجية واضحة للتكامل والتنسيق فيما يخص ملف حقوق الإنسان

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد