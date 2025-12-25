رئيس جامعة بني سويف: استقبال 2880 حالة بعيادات الأسنان خلال ديسمبر

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، استقبال عيادات كلية طب الفم والأسنان بالجامعة نحو 2880 حالة خلال شهر ديسمبر، مؤكداً أن هذا الإقبال يعكس الثقة الكبيرة في مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها الجامعة للمجتمع المحلي، ودورها الفاعل في توفير رعاية صحية متميزة لأبناء محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة.

وأوضح الدكتور طارق أن الجامعة تولي قطاع الخدمات الصحية اهتماماً خاصاً، وتعمل بشكل مستمر على تطوير منشآتها الطبية ورفع كفاءة العيادات والمراكز العلاجية التابعة لها، من خلال دعم الكوادر الطبية وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، بما يضمن تقديم خدمة علاجية وتعليمية على أعلى مستوى تلبي احتياجات المرضى والطلاب على حد سواء، مشيراً إلى استمرار جهود الجامعة في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية بما يتوافق مع رؤيتها في دعم القطاع الطبي بالمحافظة وتقديم خدمات متطورة ومتكاملة.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد فتح الله، عميد كلية طب الفم والأسنان، أن العيادات شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة ذاتها، حيث بلغ عدد حالات التشخيص 1149 حالة، و107 حالات لعلاج اللثة، و20 حالة لأمراض الفم، و166 حالة لجراحات الفم. كما استقبلت عيادات أسنان الأطفال 492 حالة، تم تنفيذ 299 إجراءً علاجياً لها، إضافة إلى 310 حالات حشو و460 إجراءً علاجياً متنوعاً.

كما تم تسجيل 317 حالة تركيبات ثابتة بواقع 27 عملية جراحية، و97 حالة تركيبات متحركة بعدد 103 إجراءات علاجية، إضافة إلى 501 حالة أشعة، و38 حالة تقويم شملت 13 إجراءً علاجياً، بما يعكس حجم الجهد المقدم داخل العيادات ومستوى الخدمة الصحية التي توفرها الكلية لخدمة المجتمع.