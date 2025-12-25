غياب الحلول يعجل بالرحيل.. ماذا يحدث داخل الزمالك بعد تكرار سيناريو فسخ العقود؟

شهدت الساعات الماضية تطورات متسارعة داخل نادي الزمالك بعد إعلان نادي اتحاد طنجة المغربي تعاقده رسميًا مع عبد الحميد معالي لاعب الفريق السابق والذي عاد إلى ناديه الأول عقب فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

ويعد عبد الحميد معالي ثالث لاعب يقرر فسخ تعاقده مع نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة بعد الثنائي المغربي صلاح مصدق والفلسطيني عمر فرج في مشهد يعكس تصاعد أزمة المستحقات المالية داخل النادي.

تفاصيل رحيل عبد الحميد معالي

وغادر عبد الحميد معالي القاهرة متجهًا إلى المغرب عقب إرساله إنذارًا رسميًا لإدارة الزمالك بفسخ التعاقد من جانب واحد مستندا إلى عدم تقاضيه أي مستحقات مالية منذ أربعة أشهر حيث لم يحصل اللاعب على أي مبالغ منذ شهر أغسطس الماضي.

وحاول مسؤولو الزمالك احتواء الأزمة وإقناع اللاعب بالعدول عن قرار الرحيل مع تقديم وعود بتسوية مستحقاته إلا أن معالي تمسك بموقفه، ليفاجأ النادي لاحقًا بإعلانه لاعبا جديدا في صفوف اتحاد طنجة المغربي.

صلاح مصدق يلحق بالقائمة

وفي السياق ذاته، أنهى المغربي صلاح مصدق تعاقده مع نادي الزمالك رسميًا من طرف واحد عقب انتهاء مهلة الإنذار التي كان قد أرسلها إلى إدارة النادي للمطالبة بسداد مستحقاته المالية المتأخرة والتي انتهت منذ أربعة أيام دون أي تحرك فعلي من جانب الإدارة.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن إدارة الزمالك لم تتخذ خطوات جدية لاحتواء الأزمة أو التوصل إلى اتفاق يضمن استمرار مصدق حتى نهاية عقده وهو ما دفع اللاعب لاتخاذ قرار الفسخ بشكل نهائي.

عمر فرج.. حلقة ثالثة في مسلسل الرحيل

ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد حيث قرر الفلسطيني عمر فرج لاعب نادي الزمالك فسخ تعاقده من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة إلى جانب استبعاده من المشاركة في المباريات وابتعاده عن التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية وهو ما زاد من تعقيد موقفه داخل الفريق.

مواجهة سموحة بالكأس العاصمة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم مع نظيره سموحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر، في اللقاء المقرر إقامته على استاد المقاولون العرب في تمام الثامنة مساءً.

ويدخل الزمالك المباراة وسط ضغوط إدارية وفنية متزايدة في ظل الأزمات المتلاحقة التي تهدد استقرار الفريق وتضع الجهاز الفني أمام تحديات كبيرة للحفاظ على تركيز اللاعبين وتحقيق نتائج إيجابية.

مستقبل غامض للزمالك

وتفتح هذه التطورات باب التساؤلات حول مستقبل تعاقدات الزمالك خلال الفترة المقبلة في ظل تكرار سيناريو فسخ العقود بسبب المستحقات المالية وما قد يترتب عليه من تبعات قانونية ومالية فضلا عن تأثيره المباشر على استقرار الفريق ومشوار المنافسة في البطولات المحلية.