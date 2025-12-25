قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشهد مؤثر.. لوكا زيدان في أول مباراة له مع الجزائر أمام السودان

ياسمين تيسير

قاد حارس المرمي  "لوكا زيدان"، منتخب الجزائر أمس أمام السودان وهو ابن الأسطورة زين الدين زيدان.

وكان يلعب لوكا مع منتخب فرنسا في الفئات السنية لكن في شهر سبتمبر الماضي قرر اللعب بصحبة  منتخب الجزائر خاصة وأن علاقته قوية بجده إسماعيل زيدان  حيث أكد لوكا أنه يعتز كثيرا بالثقافة الجزائرية داخل العائله وأنه اختار الجزائر لأجل سعادة جده.

ولعب لوكا أول مباراة في مسيرته مع منتخب الجزائر في كأس الأمم الأفريقية وقدم أداء مبهرا في ظل تصديه  لانفرادين أمام السودان وأنقذ الجزائر في الشوط الأول و خرج في النهايه بشباك نظيفة. !

وحضر زين الدين زيدان المباراة أمس و شاهد نجله  بابتسامة عريضة و هو يمثل وطنه الأم الجزائر في أكبر محفل إفريقي على الإطلاق. 

