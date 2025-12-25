قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهيئة الوطنية تعلن نتيجة جولة إعادة انتخابات المنوفية
ننشر أسماء الفائزين بالدقهلية بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
حازم بدوي: هدفنا خروج انتخابات نزيهة تعكس إرادة الناخبين وتتفادى أخطاء الماضي
الهيئة الوطنية تعلن نتيجة جولة إعادة انتخابات القاهرة
ننشر أسماء الفائزين بالغربية بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
أحمد عبد الحميد ينعي والده بكلمات مؤثرة.. تفاصيل
الهيئة الوطنية تعلن نتيجة جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بالقليوبية
مرصد الأزهر: ما يجري في الأراضي الفلسطينية يؤكد أن جرائم الحرب الصهيونية لم تنته بعد
الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالنواب في القاهرة
أحمد مرتضى منصور يطلب تعويض ربع مليون جنيه عن وفاة السباح يوسف.. فيديو
كواليس أخطر خصام في تاريخ الغناء.. ليلة وقفت فيها أم كلثوم ضد عبد الحليم
من أفضل المعلقين.. خالد الغندور يشارك صورته مع علي محمد علي
الزمالك يواجه سموحة وسط غيابات بالجملة.. وأزمة مالية تهدد الفريق

تستعد الجماهير القلعة البيضاء لمتابعة مباراة التي تجمع الزمالك وسموحة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر وسط أجواء من التحدي والغموض بسبب الغيابات المتعددة التي تضرب صفوف الفريق الأبيض. 

تمثل المباراة فرصة للزمالك لإثبات قوته واستعادة التوازن بعد سلسلة من الصعوبات الداخلية والخارجية فيما يسعى سموحة لاستغلال هذه الظروف وتحقيق نتيجة إيجابية.

ويستضيف استاد المقاولون العرب المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة وسط توقعات بمواجهة قوية ومثيرة بين الفريقين خاصة مع التنافس الشديد في المجموعة الثالثة التي تضم: زد والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وكهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود وسموحة.

غيابات الزمالك في مواجهة سموحة بالكأس العاصمة 

يعاني الزمالك من غيابات بالجملة تؤثر على تشكيلة الفريق حيث يغيب كل من: عبد الله السعيد وأحمد ربيع وأحمد حسام ونبيل عماد دونجا للإصابة بينما تم تجميد محمد السيد وأحمد حمدي بسبب خلافات مع الإدارة أو المدير الفني. 

خماسي الزمالك مع المنتخب المصري 

كما يغيب عن الفريق خماسي المنتخب المصري المشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب وهم: حسام عبد المجيد وأحمد فتوح ومحمد شحاتة ومحمد صبحي محمد إسماعيل بالإضافة إلى سيف الجزيري وشيكو بانزا للمشاركة مع منتخبات بلادهم في البطولة القارية.

وتتواصل التحديات داخل الزمالك أيضًا على صعيد الأزمات المالية والإدارية حيث أرسل بعض اللاعبين إنذارات بفسخ العقود من طرف واحد بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية ما يضيف مزيدا من الضغوط على الجهاز الفني قبل المباراة.

ويتوقع أن يلعب أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للزمالك المباراة بالتشكيل التالي: 

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - هشام فؤاد - بارون أوشينج.

خط الوسط: محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر - آدم كايد - خوان بيزيرا، خط الهجوم: ناصر منسي.

تحديات الزمالك وفرص الحسم

مباراة اليوم تمثل اختبار حقيقيا للزمالك في ظل الغيابات والتحديات فيما يسعى سموحة إلى استغلال الظروف لتحقيق نتيجة إيجابية لتبقى الأنظار مشدودة إلى الأداء التكتيكي لكل فريق وفرص حسم المباراة في اللحظات الحاسمة.

