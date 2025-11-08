الجميع غاضبون ضد حسام حسن | قصة استبعاد ناصر ماهر من قائمة منتخب مصر

نشبت أزمة حادة داخل معسكر نادي الزمالك إثر إعلان حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني استبعاد ناصر ماهر نجم القلعة البيضاء من قائمة الفراعنة الكبار استعدادا لدورة الإمارات الودية الدولية.بدأت ملامح الأزمة عقب إعلان حسام حسن استبعاد ناصر ماهر نجم نادي الزمالك من قائمة منتخب مصر الوطني المشاركة فى دورة الإمارات الودية الدولية ما خلق حالة من الغضب لدي اللاعب وزملائه فى معسكر نهائي كأس السوبر المصري.



وما عزز من حالة الغضب داخل معسكر نادي الزمالك توقيت إعلان حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني عن قائمة الفراعنة الكبار واستبعاد ناصر ماهر نجم نادي الزمالك قبل مباراة نهائي كاس السوبر المصري أمام الغريم التقليدي نادي الأهلي غدا الاحد.



الأمر الذي عبر عنه أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك وأعرب عن غضبه بشكل شخصي من قرار حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني مشددا على أن اللاعب سيكون أساسي فى تشكيل الفارس الأبيض بنهائي كاس السوبر المصري.



قائمة منتخب مصر بدون نجم الزمالك

أعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن عن القائمة الرسمية للاعبين لمُعسكر منتخب مصر في شهر نوفمبر بالإمارات، والتي جاءت كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفى شوبير.



الدفاع: محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، مروان عطية.



خط الوسط: حمدي فتحي، مهند لاشين، محمد شحاتة، محمود صابر، محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل، مروان عثمان، عمر مرموش.



الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود عبد الحفيظ زلاكة، محمد صلاح، أسامة فيصل، صلاح محسن، مصطفى محمد.



ويخوض منتخب مصر مباراتين في البطولة:



14 نوفمبر: مصر × أوزبكستان



18 نوفمبر: المباراة النهائية بين الفائزين، فيما يلتقي الفريقان الخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع.



رد نادري من نجم الزمالك



نشر ناصر ماهر، صانع ألعاب نادي الزمالك، عبر استوري على انستجرام، معلقًا على استبعاده من قائمة منتخب مصر لكرة القدم وفال: اللي حصل ظلم كبير جدا وده مالوش علاقة بالكورة المجهود اللي بذلته كله يروح كده علي الفاضي وأحلامي تضيع بكل سهولة كأنها حاجة عادية رغم أني عملت كل اللى المفروض أعمله بجد حرام اللي بيحصل ده يحبط أي جيل.



تابع نجم الزمالك: بصراحة الوضع محبط جدًّا بالنسبة لي بسبب قائمة منتخب مصر.. بكل صدق، أنا شايف إني أستحق أكون متواجد على الأقل ضمن المنتخب، خصوصًا إن الموضوع واضح إنه مش فني خالص.

مدرب الزمالك يعلق على استبعاد ناصر ماهر

علق أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ناصر ماهر من التعليق على عدم انضمامه لقائمة منتخب مصر.



مدرب الزمالك: "رى أن اللاعب من حقه يغضب وهو عبر عن غضبه بشكل محترم ومن حقه أن يحزن لعدم انضمامه إلى المنتخب.



أضاف مدرب الزمالك: بالنسبة لي قرار عدم ضم ناصر ماهر للمنتخب أغضبني شخصيًا فهو أحد أهم اللاعبين في مصر حاليًا وسيكون أحد العناصر الأساسية في النهائي وسيظهر بشكل جيد.



غضب داخل معسكر الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك كواليس حالة الغضب التي سادت داخل معسكر القلعة البيضاء فى الإمارات قبل مباراة الأهلي في نهائي بطولة كاس السوبر المصري.وقال المصدر أن حالة من الغضب في الزمالك سادت ضد حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني بعد إعلانه قائمة الفراعنة الكبار للمشاركة فى دورة الإمارات الودية الدولية قبل ساعات من مواجهة النادي الأهلي غدا فى كأس السوبر المصري.



أشار إلي أن سبب حالة الغضب تجاه حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني بعد عدم اختيار ناصر ماهر نجم نادي الزمالك في قائمة دورة الإمارات الودية الدولية.



لفت إلي أن نادي الزمالك يري أن حسام حسن مدرب منتخب مصر الوطني ظلم ناصر ماهر بعد استبعاده من قائمة الفراعنة الكبار من دورة الإمارات الودية الدولية.



شدد على أن غضب نادي الزمالك تجاه حسام حسن جاء بسبب توقيت إعلان قائمة منتخب مصر الوطني فى دورة الإمارات الودية الدولية والمخاوف من التأثير نفسيا على اللاعب.



رد منتخب مصر على استبعاد ناصر ماهر

كشف مصدر مطلع داخل منتخب مصر الوطني عن سبب استبعاد ناصر ماهر نجم نادي الزمالك من قائمة الفراعنة الكبار استعدادا للمشاركة فى دورة الإمارات الودية الدولية.



قال المصدر أن نجم نادي الزمالك ناصر ماهر من اللاعبين المتميزين الذين يستعين بهم حسام حسن مدرب منتخب مصر الوطني لكونه يتمتع بالمهارات الفردية ويلجأ إليه العميد كأحد الأوراق الأساسية وباعتباره أحد الحلول الفردية أمام المنافس.



أضاف: ناصر ماهر نجم نادي الزمالك كان في قائمة منتخب مصر الوطني حتي اللحظة الأخيرة ولكن جرت مفاضلة بين اللاعب وزميله نبيل عماد دونجا لدي الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وتم ترجيح كفة الأخير فى قائمة الفراعنة الكبار نظرا لحاجة المنتخب لقدراته فى خط الوسط.