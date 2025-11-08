عبدالرؤوف: شخصية الزمالك ستظهر أمام الأهلي.. وهذا رأيي في أزمة ناصر ماهر

أكد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي غدًا الأحد في نهائي كأس السوبر المصري، مشددًا على أن اللاعبين في كامل تركيزهم لحصد اللقب وإسعاد الجماهير البيضاء.

وقال عبد الرؤوف خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل اللقاء: "استعداداتنا للسوبر كانت على مرحلتين، الأولى التركيز على التأهل إلى النهائي، ونجحنا في ذلك بعد مباراة صعبة أمام بيراميدز، والآن نضع كل تركيزنا على حسم اللقب".

وأضاف: "هناك من شكك في قدرة الزمالك على الوصول للنهائي، لكننا أثبتنا العكس، وسنظهر غدًا بشكل يليق باسم النادي وتاريخه".

وتحدث المدير الفني عن ناصر ماهر قائلًا: "ناصر من أهم اللاعبين في الكرة المصرية حاليًا، وكان مصدومًا من عدم انضمامه للمنتخب، لكنه تعامل مع الموقف باحترام كبير، وكل التقدير للجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن".

وتابع عبد الرؤوف: "فقدان أي لاعب في الزمالك مؤثر، لكن المجموعة الحالية تعمل بجدية كبيرة، وسنحسم موقف المصابين بعد المران الختامي اليوم".

وعن إقامة السوبر في الإمارات، قال: "أنا من عشاق دولة الإمارات، والتنظيم هنا رائع جدًا، وكل شيء يسير بانضباط واحترافية عالية".

وأضاف المدير الفني: "مباراة القمة ستكون أول ديربي لي كمدير فني للزمالك، وأتمنى أن أسهم في تحقيق الفوز واللقب.. مواجهة الأهلي دائمًا لها طابع خاص واحترام متبادل، وسنعمل بكل قوة لتقديم مباراة تليق بالجماهير".

وتحدث عبد الرؤوف عن بعض لاعبيه قائلًا: "أحمد فتوح لاعب كبير ولديه الكثير ليقدمه في الفترة المقبلة، واللاعبون جميعهم 'رجالة' ويتحملون المسؤولية بشكل رائع.. التزامهم واحترامهم للتعليمات الفنية أمر إيجابي للغاية".

وأوضح: "لم نغير طريقة اللعب، لكن أسلوب الأداء تطور، ومن الصعب أن نبدل النظام من مباراة لأخرى. سواء أمام بيراميدز أو الأهلي، كل مباراة بالنسبة لنا نهائي".

واختتم عبد الرؤوف حديثه قائلًا: “القرار النهائي بشأن مشاركة المصابين سيتحدد بعد مران اليوم، وأطمئن جماهير الزمالك أن الفريق جاهز تمامًا، وسنظهر بشخصية الزمالك المعتادة في النهائي”.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في الخامسة والنصف مساء غدًا الأحد على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتحديد بطل النسخة الثالثة والعشرين من كأس السوبر المصري.