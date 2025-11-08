مدرب الزمالك: ناصر ماهر من أهم اللاعبين في الكرة المصرية حاليًا

أشاد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقدرات لاعب الفريق ناصر ماهر، مؤكدًا أنه من أبرز اللاعبين في مصر حاليًا، وقال:"ناصر كان مصدومًا من عدم انضمامه للمنتخب، لكنه تعامل مع الموقف باحترام كبير، وكل التقدير للجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن".

وأكد أحمد عبد الرؤوف، جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي غدًا الأحد في نهائي كأس السوبر المصري، مشددًا على أن اللاعبين في كامل تركيزهم لحصد اللقب وإسعاد الجماهير البيضاء.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في الخامسة والنصف مساء غدًا الأحد على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتحديد بطل النسخة الثالثة والعشرين من كأس السوبر المصري.