بسبب كسر بخط الطرد الرئيسي .. انقطاع مياه الشرب عن 9 مناطق بمدينة أسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم السبت عن انقطاع مياه الشرب ب 9 مناطق بحي غرب مدينة أسيوط بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط الطرد الرئيسي قطر 350 مم زهر مرن المار بمنطقة ميدان البدري.

إنقطاع المياه عن 9 مناطق بحي غرب

وقال المهندس محمد شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع تشمل: جسر السلطان، سعد زغلول، الحميات، شارع البَلّ وتفرعاته، المصلّى، الفواخير، درب غنّامة، ميدان البدري، وكوبري شيخ الأربعين.

وأكد شحاتة أن فرق الصيانة تعمل على إصلاح الكسر في أسرع وقت ممكن لإعادة ضخ المياه تدريجيًا فور انتهاء الأعمال، مشيرًا إلى أنه تم توفير سيارات مياه شرب نقية لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة الانقطاع.

ودعت الشركة المواطنين إلى التواصل عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو من أي محمول على الرقم 01280733990، أو عبر تطبيق الواتس آب على الرقم 01206179891، وكذلك من خلال الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الإلكتروني http://ascww.org/public/، وبرامج CMS لتلقي الشكاوى الإلكترونية.

واختتمت الشركة بيانها بتوجيه الشكر للمواطنين على تعاونهم لحين عودة الخدمة إلى طبيعتها.