محافظ أسيوط: تدريبات مجانية لتأهيل الشباب لسوق العمل

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال التوسع في برامج التدريب المهني المجانية، التي تؤهل المتدربين لاكتساب مهارات عملية تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

تمكين الشباب اقتصاديًا

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مديرية العمل، بقيادة الدكتور حازم علي حسن وكيل الوزارة، تواصل جهودها في متابعة وتنفيذ الدورات التدريبية المقامة بمراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة على مستوى المحافظة، تنفيذًا لخطة وزارة العمل بقيادة الوزير مجمد جبران وزير العمل الهادفة إلى تمكين الشباب اقتصاديًا ودعمهم بمهارات مهنية تفتح أمامهم آفاق العمل الحر أو الالتحاق بفرص داخل الشركات والمصانع الكبرى.

دورة تدريبية جديدة في الخياطة والتفصيل

وأوضح المحافظ أن فريق العمل بإدارة التدريب المهني برئاسة صبرة عبد العليم، قام بمتابعة أعمال العربة المتنقلة بمركز أبوتيج، والتي بدأت دورة تدريبية جديدة في الخياطة والتفصيل، إلى جانب متابعة دورة أخرى في الخياطة المقامة بالورشة الثابتة بمنطقة عمل أسيوط، فضلًا عن متابعة دورة صيانة الأجهزة المنزلية المقامة بمركز التدريب المهني بقرية بني غالب.

مكافحة البطالة وتمكين الشباب

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن هذه الدورات تقام بصورة مجانية تمامًا، ويحصل المتدربون في نهايتها على شهادات معتمدة من وزارة العمل تؤهلهم للانخراط في سوق العمل، سواء داخل مصر أو خارجها، مشيرًا إلى أن التدريب المهني يعد أحد أهم المحاور التي تسهم في مكافحة البطالة وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا.

ودعا محافظ أسيوط الشباب إلى الالتحاق بمراكز التدريب المهني المنتشرة بالمحافظة للاستفادة من البرامج التدريبية المجانية، مؤكدًا أن إتقان الحرف والمهن يمثل الطريق الأقصر لتحقيق فرص عمل مستقرة وخلق مشروعات صغيرة تعود بالنفع على الفرد والمجتمع.