قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئول أمريكي: إسرائيل لن تشرف على مساعدات غزة
وزير الخارجية ونظيره الروسي يؤكدان دعم وحدة السودان ورفض أي كيانات موازية
لليوم الثاني .. سفير مصر بالإمارات يستعرض سير انتخابات النواب بالخارج
وزير المالية: زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو 73% العام الماضى
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالسوبر
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة ثاني أيام التصويت بالخارج في انتخابات النواب
الأرصاد الجوية: استقرار الأحوال الجوية حتى الثلاثاء المقبل
إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق موسكو.. والناتو يخطط لنشر 800 ألف جندي على الحدود الروسية
اعتداء جديد على لبنان.. صواريخ إسرائيلية تضرب بنت جبيل وتُصيب سبعة أشخاص
ثأر مؤجل في لندن.. مانشستر يونايتد ضيفًا على توتنهام بـ البريميرليج
بدون زيادات.. الاثنين بدء سداد رسوم حج القرعة بالبنوك ومكاتب البريد
لجنة الخبراء المستقلة بمنظمة الصحة العالمية تشيد بجهود مصر الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد طريق نزلة عبد اللاه بحي شرق ويوجه بتعديل نقاط الدوران

محافظ أسيوط يتفقد طريق نزلة عبد اللاه بحي شرق
محافظ أسيوط يتفقد طريق نزلة عبد اللاه بحي شرق
إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية بطريق نزلة عبد اللاه بحي شرق مدينة أسيوط، لمتابعة أعمال التطوير وإعادة تنظيم الحركة المرورية بالشارع الحيوي، في إطار خطة المحافظة لتعديل بعض نقاط الدوران بما يحقق الانسيابية المرورية ويحد من التكدسات خاصة في أوقات الذروة.

تعديل مسارات الدورانات

رافق المحافظ خلال الجولة أبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول المقترحات الفنية لتعديل مسارات الدورانات وإعادة توزيعها بشكل أكثر انسيابية أمام معسكر الكشافة التابع لمديرية الشباب والرياضة، بما يتيح مساحة أوسع لحركة المركبات ويقضي على الزحام الذي يشهده الشارع في فترات الذروة.

 كثافات مرورية متزايدة

وأكد محافظ أسيوط أن طريق نزلة عبد اللاه يعد من الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدخل الجنوبي لمدينة أسيوط وأحد أكثر المحاور الحيوية التي تشهد كثافات مرورية متزايدة، مشيرًا إلى أن أعمال إعادة التنظيم المروري به تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير الشوارع الرئيسية وتحسين كفاءة الحركة المرورية بالتنسيق الكامل مع إدارة المرور، لتحقيق أعلى معدلات الأمان والسيولة للمواطنين ومركباتهم.

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والمحاور داخل المدينة، من خلال حلول هندسية مدروسة تراعي الكثافات المرورية الفعلية وتسهم في تحسين المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وضمن رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ورفع جودة الحياة للمواطنين.

وفي ختام الجولة، شدد محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية وإدارة المرور لضمان سرعة تنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة والأمان، لافتًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق بيئة حضارية تليق باسم ومكانة محافظة أسيوط.

أسيوط حي شرق الحركة المرورية الشارع الحيوي الانسيابية المرورية أوقات الذروة إدارة المواقف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

عمرو أديب

استثمارات بالمليارات .. عمرو أديب: ليه العالم واقف وراء أحمد الشرع ؟

محمد رمضان يحمل نعش والده

والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

الأهلي والزمالك

المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

ترشيحاتنا

المستشار أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال

الفضالي: أدعو المصريين في الخارج والداخل للمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس النواب لاختيار الأفضل

الماشية

"الزراعة" تكشف حقيقة فيديو حالات نفوق الماشية المتداول.. وهذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

صورة ارشيفية

المؤتمر: مشاركة المصريين بالخارج فى انتخابات النواب 2025 تعكس وعياً وطنياً

بالصور

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

أضرار تناول الطعام البارد.. يجهد المعدة ويضعف المناعة

أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي
أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي
أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي

المكملات الغذائية؟.. خطر حقيقي يهدد صحة الشباب .. تأثيرات نفسية وسلوكية سيئة

من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد