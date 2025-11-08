محافظ أسيوط يتفقد طريق نزلة عبد اللاه بحي شرق ويوجه بتعديل نقاط الدوران

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية بطريق نزلة عبد اللاه بحي شرق مدينة أسيوط، لمتابعة أعمال التطوير وإعادة تنظيم الحركة المرورية بالشارع الحيوي، في إطار خطة المحافظة لتعديل بعض نقاط الدوران بما يحقق الانسيابية المرورية ويحد من التكدسات خاصة في أوقات الذروة.

تعديل مسارات الدورانات

رافق المحافظ خلال الجولة أبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول المقترحات الفنية لتعديل مسارات الدورانات وإعادة توزيعها بشكل أكثر انسيابية أمام معسكر الكشافة التابع لمديرية الشباب والرياضة، بما يتيح مساحة أوسع لحركة المركبات ويقضي على الزحام الذي يشهده الشارع في فترات الذروة.

كثافات مرورية متزايدة

وأكد محافظ أسيوط أن طريق نزلة عبد اللاه يعد من الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدخل الجنوبي لمدينة أسيوط وأحد أكثر المحاور الحيوية التي تشهد كثافات مرورية متزايدة، مشيرًا إلى أن أعمال إعادة التنظيم المروري به تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير الشوارع الرئيسية وتحسين كفاءة الحركة المرورية بالتنسيق الكامل مع إدارة المرور، لتحقيق أعلى معدلات الأمان والسيولة للمواطنين ومركباتهم.

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والمحاور داخل المدينة، من خلال حلول هندسية مدروسة تراعي الكثافات المرورية الفعلية وتسهم في تحسين المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وضمن رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ورفع جودة الحياة للمواطنين.

وفي ختام الجولة، شدد محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية وإدارة المرور لضمان سرعة تنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة والأمان، لافتًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق بيئة حضارية تليق باسم ومكانة محافظة أسيوط.