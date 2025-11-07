إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين و توك توك بأسيوط

أصيب 7 أشخاص، مساء اليوم الجمعة، في حادث تصادم وقع بين سيارتين وتوك توك بطريق أسيوط/ ديروط الزراعي، ناحية قرية عرب الشيخ عون بمركز القوصية.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط،إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين وتوك توك بطريق أسيوط/ ديروط الزراعي، ناحية قرية عرب الشيخ عون بالقوصية، ووجود مصابين.

انتقل على الفور ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إصابة كلا من: رزان عماد كمال، 6 أعوام، سحجات وكدمات بالجسم، و جودي عماد كمال، 6 أعوام، سحجات وكدمات بالجسم، و فتحي ضاحي محمد، 55 عاماً، سحجات وكدمات بالجسم، و حمزة محمود حسن، 12عاما، سحجات وكدمات بالجسم، و بشار عبدالعليم سيد، 24 عاماً، كسر بالقدمين، و أحلام عبدالعليم سيد، 36 عاماً،كسر بالفخذ الأيسر، و محمود سمير مندي، 30 عاماً، جرح بالرأس.

وجرى نقل المصابين إلي مستشفي القوصية المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.