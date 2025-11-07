تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور

شيع المئات من أهالي قرية الخلايفة بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، جثامين 4 من ضحايا حادث تصادم سيارتين، وقع فجر اليوم، وأسفر عن وفاتهم وإصابة المطرب الشعبي الشهير إسماعيل الليثي و5 آخرين.

وكان أقارب الضحايا قد تجمعوا أمام مشرحة مستشفى ملوي بمحافظة المنيا لاستلام الجثامين وتشييعها إلى مثواها الأخير في مقابر العائلة بالقرية، وسط دموع الحزن والأسى.

كانت النيابة العامة بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا قد صرحت بدفن كل من: أشرف محمد، 50 عامًا، وزوجته ياسمين علي، 49 عامًا، ناجح عبد العزيز، 46 عامًا، وعلاء عبد العزيز، 38 عامًا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع الحادث على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي، ما أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخرين.

وأصيب المطرب الشعبي إسماعيل رضا الليثي وأعضاء فرقته الموسيقية وهم: سري جمعه، 31 عامًا، شريف سامي، 48 عامًا، حسام محمد، 35 عامًا، عمر أشرف، 13 عامًا، ومحمد أشرف، 35 عامًا، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.