قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئول أمريكي: إسرائيل لن تشرف على مساعدات غزة
وزير الخارجية ونظيره الروسي يؤكدان دعم وحدة السودان ورفض أي كيانات موازية
لليوم الثاني .. سفير مصر بالإمارات يستعرض سير انتخابات النواب بالخارج
وزير المالية: زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو 73% العام الماضى
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالسوبر
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة ثاني أيام التصويت بالخارج في انتخابات النواب
الأرصاد الجوية: استقرار الأحوال الجوية حتى الثلاثاء المقبل
إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق موسكو.. والناتو يخطط لنشر 800 ألف جندي على الحدود الروسية
اعتداء جديد على لبنان.. صواريخ إسرائيلية تضرب بنت جبيل وتُصيب سبعة أشخاص
ثأر مؤجل في لندن.. مانشستر يونايتد ضيفًا على توتنهام بـ البريميرليج
بدون زيادات.. الاثنين بدء سداد رسوم حج القرعة بالبنوك ومكاتب البريد
لجنة الخبراء المستقلة بمنظمة الصحة العالمية تشيد بجهود مصر الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يبحث مشاركة جمعيات أهلية بمعارض بالقاهرة لدعم الأسر المنتجة

محافظ أسيوط يجتمع بمسئولي الجمعيات الأهلية
محافظ أسيوط يجتمع بمسئولي الجمعيات الأهلية
إيهاب عمر

عقد اللواء  هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة بالمحافظة، لمناقشة سبل المشاركة في معرضين بالقاهرة خلال الشهر الجاري، في إطار خطة المحافظة لتسويق منتجات الجمعيات والأسر المنتجة وفتح منافذ جديدة أمامهم للتسويق على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس أبوالعيون عرفات مدير عام ري أسيوط، والدكتورة ياسمين الكحكي عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، وممدوح جبر رئيس حي غرب، وأحمد عبدالحكيم رئيس مركز ومدينة الفتح، والدكتور سعيد مصطفى بكلية التربية النوعية، وداليا تادرس مدير مكتب فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، وايهاب عبدالحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وعزة عبدالعال مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وناهد فرغلي مدير إدارة التعاون بالديوان العام، وأحمد أبوعلي مدير السياحة بالمحافظة.

عرض منتجات خان الخليلي و التللي الأسيوطي

وخلال الاجتماع، وجه محافظ أسيوط بعرض منتجات خان الخليلي المتميزة ومنتجات التللي الأسيوطي التي تشتهر بها المحافظة ضمن أجنحة المعرض، مؤكدًا على أهمية إبراز التراث الأسيوطي الأصيل والحرف اليدوية التي تمثل هوية المحافظة الثقافية والاقتصادية.

توسيع دائرة التسويق أمام منتجات الحرفيين

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن المحافظة تسعى لتوسيع دائرة التسويق أمام منتجات الحرفيين والأسر المنتجة من خلال إقامة منافذ ومعارض دائمة، لافتًا إلى أن المحافظة انتهت من تجهيز منفذ دائم أسفل كوبري فيصل بمدينة أسيوط لعرض منتجات الجمعيات والأسر المنتجة ضمن خطة متكاملة لتسويق منتجاتهم بأسعار مناسبة للمواطنين.

تسويق منتجات المحافظة على مدار العام

وأوضح المحافظ أنه سيتم تخصيص معرض دائم آخر بمقر جهاز تنمية المشروعات الجديد المجاور لديوان عام المحافظة، والذي تم تخصيصه ليكون مركزًا دائمًا لعرض وتسويق منتجات المحافظة على مدار العام، في إطار رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد المحلي وتشجيع ثقافة العمل والإنتاج.

دعم أصحاب الحرف الصغيرة

وشدد على أن الهدف من إقامة هذه المعارض والمنافذ ليس الربح، وإنما تشغيل الشباب ودعم أصحاب الحرف الصغيرة، مشيرًا إلى أن المحافظة قررت أن تكون الأشهر الثلاثة الأولى من تشغيل باكيات منفذ كوبري فيصل مجانًا، تخفيفًا عن كاهل العارضين ودعمًا لهم في بداية نشاطهم.

ضرورة تمكين الأسر المنتجة

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الخطوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تمكين الأسر المنتجة وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم المشروعات الصغيرة والحرفية التي تسهم في تحسين الدخل وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مع الاستمرار في تقديم كل أوجه الدعم الفني واللوجستي لأصحاب هذه المبادرات.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن محافظة أسيوط مستمرة في خطتها نحو تعزيز ثقافة الإنتاج والعمل الحر، مشيرًا إلى أن المحافظة ستواصل تنظيم المعارض الدورية داخل وخارج المحافظة بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي والترويج للمنتج الأسيوطي في مختلف الأسواق.

أسيوط الجمعيات الأهلية الأسر المنتجة تسويق منتجات الجمعيات فتح منافذ جامعة أسيوط فرع هيئة تنمية الصعيد جهاز تنمية المشروعات المشاركة المجتمعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

عمرو أديب

استثمارات بالمليارات .. عمرو أديب: ليه العالم واقف وراء أحمد الشرع ؟

محمد رمضان يحمل نعش والده

والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

الأهلي والزمالك

المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مكتب نتنياهو: الجثة المستلمة بالأمس تعود لمحتجز إسرائيلي

أرشيفية

أمين الفتوى يوضح حكم العلاج في بلاد غير مسلمة

صورة أرشيفية

إعلام فلسطيني: مدفعية الاحتلال تستهدف شرق مدينة خان يونس

بالصور

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

أضرار تناول الطعام البارد.. يجهد المعدة ويضعف المناعة

أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي
أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي
أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي

المكملات الغذائية؟.. خطر حقيقي يهدد صحة الشباب .. تأثيرات نفسية وسلوكية سيئة

من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد