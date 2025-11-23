قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمطار وسيول خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من انقلاب مفاجئ في حالة الطقس
أحزاب القائمة الوطنية يجتمعون قبل ساعات من انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات النواب
أخبار التوك شو| أسعار الذهب اليوم.. موجة حر مفاجئة تضرب البلاد
رغم أزمة بنت الجيران السابقة.. مدين يتعاون مع عمر كمال في أول ألبوم له
تحولات حديثة تسمح بتحويل الزيارة إلى إقامة بالكويت.. الشروط والرسوم
دار الإفتاء المصرية تكرم المفتين السابقين وأُسَر الراحلين في احتفالية تأسيسها
طقس الإثنين.. انخفاض درجات الحرارة غدا وأمطار متفاوتة بهذه المناطق
حادث مروع.. مصرية بالسعودية تكشف لـ صدى البلد تفاصيل وفاة المهندس أحمد عبدالعليم وأسرته
جيش الاحتلال يستهدف رئيس أركان حزب الله في بيروت
زاهي حواس يدعو طلاب الجامعات للتوقيع على وثيقة استرداد حجر رشيد وتمثال نفرتيتي
شاهد.. الداخلية تشارك الأطفال الاحتفال بيومهم العالمي
تحقيقات وملفات

حادث مروع.. مصرية بالسعودية تكشف لـ صدى البلد تفاصيل وفاة المهندس أحمد عبدالعليم وأسرته

ياسمين القصاص

شهدت مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية حادث سير مروع أدى إلى وفاة مهندس مصري يدعى أحمد عبد العليم السيد وزوجته وطفلهما، وذلك أثناء سيرهم بسيارتهم على أحد طرق المدينة.

وبحسب المعلومات الأولية الصادرة عن الجهات المختصة، فقد فارق أفراد الأسرة الثلاثة الحياة في موقع التصادم نتيجة شدة الحادث، الذي تسبب في إنهاء حياتهم بشكل فوري.

وفي هذا الصدد، تقول رحاب صادق، مصرية كانت مقيمة مع الضحايا بالسعودية، إن وقع الحادث نتيجة اصطدام سيارة المهندس أحمد عبدالعليم السيد بسيارة يقودها مصري آخر، ما أسفر عن وفاة الطرفين في موقع الحادث، لتتفاقم فاجعة الجالية المصرية في السعودية برحيل أربعة أشخاص دفعة واحدة.

وأضافت صادق- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "ستكون صلاة جنازة المهندس احمد عبدالعليم السيد وزوجته الدكتورة ايه محمد سالمان وإبنهم سليم غدا، إن شاء الله الاثنين، وسوف يكون الغسل في مغسلة المهاجرين في مكة المكرمة وصلاة العصر في الحرم المكي والدفن في مقابر المعلاة بجوار الحرم والمدفون فيها زوجة النبي السيدة خديجة رضي الله عنها واولاده القاسم وعبدالله".

وأشارت صادق: "اللهم أجرنا ف مصيبتنا جميعا يارب العالمين إن لله وإن إليه راجعون الرجاء الدعاء ليهم، وقد أجمع الناس على طيب سيرتهم وحسن خلقهم، اللهم اجبر مصاب الجميع، وارحمهم برحمتك الواسعة".

وتتابع القنصلية المصرية في جدة الإجراءات الرسمية بالتعاون مع الجهات الأمنية والإدارية السعودية، لاستكمال الخطوات القانونية المتعلقة بدفن المتوفين.

وفي مصر، عم الأسى بين أفراد أسرة الضحايا، الذين تلقوا الخبر بصدمة كبيرة بعد فقدان ثلاثة من أبنائهم في هذه الحادثة المؤلمة.

والأسرة قررت أن تتم الدفنة في مكة المكرمة، والجميع يستعد لصلاة الغائب عليهم بعد صلاة العشاء اليوم.

