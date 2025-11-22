السعودية .. وفاة والد الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين

أفادت صحيفة عكاظ السعودية بوفاة عبدالمحسن بن محمد العبيكان، حيث سيُصلى عليه عقب صلاة عصر اليوم (السبت) في جامع الملك خالد بمدينة الرياض، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة عرقة.

ويشار إلى أن الفقيد هو والد كلا من: قائد قوة الحرس الخاص بالحرس الملكي الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين العميد تركي العبيكان، والعقيد عبدالرحمن، وعبدالله، والدكتور سلطان بن عبدالمحسن العبيكان، وأخواتهم.

وكذلك ؛ عم المشرف العام على مكتب الأمير بندر بن سلطان السكرتير الخاص المهندس سلطان العبيكان.

ومن المقرر أن يتقبل العزاء للرجال في منزل آل عمران بالرياض.