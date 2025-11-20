برقية شكر من ولي العهد السعودي لترامب تؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية

بعث ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان برقية شكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب اختتام زيارته الرسمية لواشنطن، معربًا عن امتنانه لما حظي به والوفد المرافق من حسن استقبال وكرم ضيافة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان في رسالته أن المباحثات التي جمعته بترمب عكست قوة الشراكة الاستراتيجية العميقة بين الرياض وواشنطن، مشيرًا إلى أن البلدين يواصلان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأمريكي تعزيز التعاون في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.

كما عبّر ولي العهد عن أطيب تمنياته للرئيس الأمريكي بالصحة والسعادة، وللشعب الأمريكي بدوام التقدم والازدهار.

وفي هذا السياق، تأتي الزيارة ضمن تحركات دبلوماسية سعودية نشطة تهدف إلى ترسيخ علاقات متوازنة مع القوى الدولية المؤثرة، ومواصلة التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية التي تشهد تحولات متسارعة، وفي مقدمتها أمن الطاقة والاستقرار في الشرق الأوسط.

كما تعكس الرسالة حرص القيادة السعودية على إبراز الطابع الاستراتيجي للعلاقات مع الولايات المتحدة، خصوصًا في ظل الملفات الاقتصادية الكبرى التي يعمل عليها الجانبان، مثل مشاريع التحول الاقتصادي، والاستثمارات المتبادلة، وبرامج التعاون الدفاعي والتقني، بما يعزز من موقع المملكة كلاعب محوري في المعادلة الدولية.