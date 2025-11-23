قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شاهد.. الداخلية تشارك الأطفال الاحتفال بيومهم العالمي

الإحتفال بيومهم الاطفال العالمي
الإحتفال بيومهم الاطفال العالمي
كتب – مصطفى الرماح :

نظمت وزارة الداخلية زيارة لعدد من الأطفال لمقر إدارة النجدة النهرية بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، حيث شاهدوا خلالها عروضاً لرجال شرطة البيئة والمسطحات تعرفوا خلالها على طبيعة عملهم فى متابعة ورصد الحالة الأمنية بطول مجرى نهر النيل كما تم توزيع هدايا رمزية عليهم.

وجاء ذلك استمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية لاسيما الإهتمام بالنشء وتنمية الفكر الأمنى لديهم لما يعكسه من إيجابيات على المجتمع بتنشئة أجيالاً تعى أهمية أمن الوطن والمواطن ودور رجال الشرطة فى هذا الصدد، وبمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل.

وإمتدت الفعاليات إلى تنظيم زيارات للأطفال للإدارة العامة للمرور شاهدوا خلالها المدينة المرورية للأطفال والتى تهدف إلى تعليمهم السلوكيات السليمة عند التعامل مع الإرشادات والطرق.

و تضمنت فعاليات الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل زيارات للأطفال للإدارة العامة للحماية المدنية للتعرف على دورها فى حماية الأرواح والممتلكات وما تملكه من تقنيات ومعدات حديثة تمكنها من أداء هذا الدور بكفاءة وفاعلية فضلاً عن توزيع مطويات توعوية حول التعامل مع الحرائق.

وشهدت الفعاليات التى إمتدت على مستوى الجمهورية تنظيم زيارات للمدارس ودور رعاية الأيتام بمختلف المحافظات إحتفالاً بتلك المناسبة مع الأطفال وتوعيتهم بدور رجال الشرطة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والإستقرار.

كما تم فتح مستشفيات الشرطة للأطفال للكشف المجانى بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل، كما قام وفد من المجلس القومى للطفولة والأمومة بزيارة لمستشفى الشرطة بالعجوزة وسط ترحيب منهم بهذه المبادرة.

و قام وفد من المجلس بزيارة مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون للإطلاع على أوضاع النزيلات الحاضنات والرعاية المقدمة لهن ولأطفالهن، وتضمنت الزيارة توزيع هدايا على النزيلات ومشاهدة جانب من برامج الإصلاح والتأهيل المطبقة عليهن.

تتنوع الفعاليات التى تنظمها وزارة الداخلية على مدار العام للتواصل مع الأطفال من طلاب المدارس المختلفة وهو ما يؤكد حرص الوزارة على غرس القيم الوطنية لديهم و تعريفهم بدور رجال الشرطة فى بسط الأمن والنظام.

الداخلية اطفال العالمي احتفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

ترشيحاتنا

انبعاثات الرحلات الجوية

وكالة السلامة الأوروبية وIATA تتعاونان لتوحيد حساب انبعاثات الرحلات الجوية

البابا تواضروس

البابا تواضروس يطرح رؤية النسيج في احتفالية COPTICAD

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يقود مسيرة يوبيلية مقدسة إلى سيناء تحت شعار "حجاج الرجاء 2025"

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد