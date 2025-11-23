قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

فرص استثمارية في العبور الجديدة بمزاد علني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آية الجارحي

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة عن طرح 10 فرص استثمارية تشمل محلات ومطعما وصيدلية بنظام البيع بالمزاد العلني.

جاء ذلك في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعزيزًا لخطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدعم الأنشطة الخدمية والاستثمارية داخل المدن الجديدة،

وأوضح جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة أنه تم طرح 5 محلات تجارية ومطعم بمساحات تتراوح من 14 إلى 23م² أسفل العمارات (1، 6، 108) بمنطقة سكن مصر – الحي 39 منطقة 2600 فدان.

كما أعلن الجهاز عن طرح 3 محلات وصيدلية بمساحات تتراوح من 20 إلى 40م² بالسوق التجارية على قطعة الأرض رقم 53 منطقة الفيروز بالحي 14.

وذلك بنظام البيع بالمزاد العلني، في إطار توفير فرص استثمارية واعدة تلبي احتياجات السكان وتدعم الحركة التجارية داخل المدينة.

وأكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن هذا الطرح يأتي استمرارًا لجهود الجهاز في تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تنشيط الاستثمار المحلي وتوفير الخدمات المتنوعة للمواطنين، بما يواكب الطفرة العمرانية والتنموية التي تشهدها المدينة في مختلف القطاعات.

ودعا رئيس الجهاز الراغبين في الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات إلى التوجه إلى مقر جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة خلال مواعيد العمل الرسمية، مؤكدًا أن المشاركة في المزاد متاحة للجميع وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

وفي ختام البيان، وجّه الجهاز دعوته لجميع المستثمرين ورواد الأعمال إلى اغتنام هذه الفرصة المميزة للاستثمار في واحدة من أكثر المدن الواعدة نموًا وازدهارًا ضمن منظومة المدن الجديدة.

مدينة العبور الجديدة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة المدن الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

ترشيحاتنا

ياسمين عبد العزيز

خلي بالك من نفسك.. وصلة رقص بين ياسمين عبد العزيز واحمد السقا| فيديو

احمد بتشان

أحمد بتشان يطمئن جمهوره بعد تعرضه لحادث سير

ميرفت سلامة

منى عبد الغني تنعي ميرفت سلامة

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد