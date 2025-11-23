فرص استثمارية في العبور الجديدة بمزاد علني

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة عن طرح 10 فرص استثمارية تشمل محلات ومطعما وصيدلية بنظام البيع بالمزاد العلني.

جاء ذلك في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعزيزًا لخطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدعم الأنشطة الخدمية والاستثمارية داخل المدن الجديدة،

وأوضح جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة أنه تم طرح 5 محلات تجارية ومطعم بمساحات تتراوح من 14 إلى 23م² أسفل العمارات (1، 6، 108) بمنطقة سكن مصر – الحي 39 منطقة 2600 فدان.

كما أعلن الجهاز عن طرح 3 محلات وصيدلية بمساحات تتراوح من 20 إلى 40م² بالسوق التجارية على قطعة الأرض رقم 53 منطقة الفيروز بالحي 14.

وذلك بنظام البيع بالمزاد العلني، في إطار توفير فرص استثمارية واعدة تلبي احتياجات السكان وتدعم الحركة التجارية داخل المدينة.

وأكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن هذا الطرح يأتي استمرارًا لجهود الجهاز في تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تنشيط الاستثمار المحلي وتوفير الخدمات المتنوعة للمواطنين، بما يواكب الطفرة العمرانية والتنموية التي تشهدها المدينة في مختلف القطاعات.

ودعا رئيس الجهاز الراغبين في الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات إلى التوجه إلى مقر جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة خلال مواعيد العمل الرسمية، مؤكدًا أن المشاركة في المزاد متاحة للجميع وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

وفي ختام البيان، وجّه الجهاز دعوته لجميع المستثمرين ورواد الأعمال إلى اغتنام هذه الفرصة المميزة للاستثمار في واحدة من أكثر المدن الواعدة نموًا وازدهارًا ضمن منظومة المدن الجديدة.