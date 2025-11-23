سامح الشاذلي يفوز بوسام الفارس من الاتحاد الدولي للإنقاذ

شهد المؤتمر الدولي للحد من الغرق، المقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر الجاري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سلسلة من لحظات التكريم المميزة والتي تعكس تقديرا دوليا للجهود المبذولة في مجال السلامة المائية والإنقاذ.

فقد تم تكريم سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، بوسام الفارس المقدم من الاتحاد الدولي للإنقاذ خلال حفل العشاء الرسمي للمشاركين، اعترافا بدوره البارز في دعم منظومة السلامة المائية وتطوير مبادرات فعالة للحد من مخاطر الغرق.

وأعلن الاتحاد الدولي عن منح أرفع ألقاب الشرف لعدد من الشخصيات التي قدمت خدمات تطوعية استثنائية للاتحاد على مدار سنوات طويلة، حيث تم منح لقب "الفارس الأكبر" لكل من "بيتر ديفيز ويولاندا فان دلين" بعد استيفائهما معايير اللقب، والتي تشمل خدمة تطوعية تتجاوز 15 عاما داخل هياكل الاتحاد، إلى جانب أكثر من 25 عاما من الجهد المبذول لمنظمات أعضاء في الاتحاد الدولي للإنقاذ والهيئات التابعة له.

كما جرى منح لقب" فارس" لكل من "سامح الشاذلي وباميلا سيمون ودكتور ديرك بيسينجر وآدم فير" تقديرا لجهودهم التطوعية الممتدة لأكثر من 10 سنوات في لجان الاتحاد، بالإضافة إلى عضويتهم الطويلة التي تتجاوز 20 عاما في منظماته.

كما نال الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ تكريما مماثلا تقديرا لمساهماته المؤسسية في تطوير برامج التدريب والإنقاذ ونشر ثقافة الوقاية على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهد الحفل كذلك توزيع شهادات تقدير وميداليات على أعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر، تقديرا لجهودهم الكبيرة في إنجاح الفعاليات وورش العمل، وهم: "إنجي الشاذلي، ويسري عبد الفتاح، وهشام ربيع، والدكتور حازم الروبي، ووسام رضا شلبي، وتامر سامي، وأحمد عامر، ومريم الزهيري" .

ويجسد هذا التكريم المتعدد تأكيدا واضحا للدور المحوري الذي تقوم به مصر، ممثلة في اتحاد الغوص والإنقاذ، وللشخصيات الدولية المكرمة، في دعم المبادرات العالمية الرامية إلى الحد من الغرق وتعزيز ثقافة السلامة المائية في مختلف دول العالم.