سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
رياضة

سامح الشاذلي يفوز بوسام الفارس من الاتحاد الدولي للإنقاذ

محمد سمير

شهد المؤتمر الدولي للحد من الغرق، المقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر الجاري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سلسلة من لحظات التكريم المميزة والتي تعكس تقديرا دوليا للجهود المبذولة في مجال السلامة المائية والإنقاذ.

فقد تم تكريم سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، بوسام الفارس المقدم من الاتحاد الدولي للإنقاذ خلال حفل العشاء الرسمي للمشاركين، اعترافا بدوره البارز في دعم منظومة السلامة المائية وتطوير مبادرات فعالة للحد من مخاطر الغرق.

وأعلن الاتحاد الدولي عن منح أرفع ألقاب الشرف لعدد من الشخصيات التي قدمت خدمات تطوعية استثنائية  للاتحاد على مدار سنوات طويلة، حيث تم منح لقب "الفارس الأكبر" لكل من "بيتر ديفيز ويولاندا فان دلين" بعد استيفائهما معايير اللقب، والتي تشمل خدمة تطوعية تتجاوز 15 عاما داخل هياكل الاتحاد، إلى جانب أكثر من 25 عاما من الجهد المبذول لمنظمات أعضاء في الاتحاد الدولي للإنقاذ والهيئات التابعة له.

كما جرى منح لقب" فارس" لكل من "سامح الشاذلي وباميلا سيمون ودكتور ديرك بيسينجر وآدم فير"  تقديرا لجهودهم التطوعية الممتدة لأكثر من 10 سنوات في لجان الاتحاد، بالإضافة إلى عضويتهم الطويلة التي تتجاوز 20 عاما في منظماته.

كما نال الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ تكريما مماثلا تقديرا لمساهماته المؤسسية في تطوير برامج التدريب والإنقاذ ونشر ثقافة الوقاية على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهد الحفل كذلك توزيع شهادات تقدير وميداليات على أعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر، تقديرا لجهودهم الكبيرة في إنجاح الفعاليات وورش العمل، وهم: "إنجي الشاذلي، ويسري عبد الفتاح، وهشام ربيع، والدكتور حازم الروبي، ووسام رضا شلبي، وتامر سامي، وأحمد عامر، ومريم الزهيري" .

ويجسد هذا التكريم المتعدد تأكيدا واضحا للدور المحوري الذي تقوم به مصر، ممثلة في اتحاد الغوص والإنقاذ، وللشخصيات الدولية المكرمة، في دعم المبادرات العالمية الرامية إلى الحد من الغرق وتعزيز ثقافة السلامة المائية في مختلف دول العالم.

رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ مؤتمر الحد من الغرق بشرم الشيخ وزير الشباب والرياضة مجال السلامة المائية والإنقاذ سامح الشاذلي

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

انبعاثات الرحلات الجوية

وكالة السلامة الأوروبية وIATA تتعاونان لتوحيد حساب انبعاثات الرحلات الجوية

البابا تواضروس

البابا تواضروس يطرح رؤية النسيج في احتفالية COPTICAD

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يقود مسيرة يوبيلية مقدسة إلى سيناء تحت شعار "حجاج الرجاء 2025"

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

