عمرو عابد يكشف عن الدافع وراء تقديم فيلم صف تاني.. خاص

كشف الفنان والمخرج عمرو عابد تفاصيل فيلمه القصير “صف تاني” الذى عرض فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته السادسة والأربعين والتى انتهت منذ أيام.

وقال عمرو عابد فى تصريح خاص لصدى البلد: ان فكرة فيلم “صف ثاني” جاءت من خلال شعور ينتابني كثيرا وهو “زنقة” بين أمرين وهذا الشعور يسيطر على مشاعري بشكل كبير فى كثير من المواقف وأشعر بالحيرة فى الاختيار.

وأضاف عمرو عابد: قررت أن أقدم فيلما يحمل هذا المعني فى عمل فني من خلال أسرة تتعرض لموقف صعب فى الشارع من خلال “زنقة” سيارتهم بين عربيتين وفى نفس الوقت هذه الاسرة تسعى للسفر فى الخارج الا ان رب الأسرة بين نارين حيث لا يرغب فى الغربة.

قصة فيلم صف تاني

تدور أحداث الفيلم في قلب زحام القاهرة، حيث يحاول زوجان شابان بيع سيارتهما قبل السفر خارج البلاد، ولكن يبقى الزوج في حيرة بين مغادرة البلد مع عائلته أو البقاء في القاهرة وحيدًا.

‏‎ في سياق آخر، يعد أحدث أعمال عمرو عابد مسلسل موعد مع الماضي كـ أول تجربة في تأليف مسلسل طويل، مشاركاً الكتابة مع محمد المصري ويمني خطاب ، وذلك بعد تأليفه وإخراجه لفيلمه القصير الحفرة.

يضم مسلسل موعد مع الماضي عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: آسر ياسين، ركين سعد، شيرين رضا، هدى المفتي، محمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج السدير مسعود، وتدور أحداثه في إطار إثارة وتشويق.

وقد بدأ عمرو عابد مشوراه في الإخراج من خلال الفيلم القصير الحفرة، والذي فاز بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان ماكيشمثران السينمائي الدولي بالهند، وتنويه خاص من مهرجان كيز برلين السينمائي الدولي بينما شارك في مهرجانات سينمائية مختلفة من بينها مهرجان غو للأفلام القصيرة، ومهرجان The Underground Cinema Films Awards أحد أكبر المهرجانات الدولية في أيرلندا، ومهرجان بونة السينمائي بالهند، وقد حظي فيلم الحفرة على عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث نافس في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة ونال استحسان الجمهور والنقاد.

تدور أحداث الفيلم في منطقة نائية على أطراف القاهرة، تحدث مواجهة بين رجلين تتبدل بها الشخصيات وتدفعهما للحافة كاشفة الجانب المظلم في علاقتهما، ويقوم ببطولة الفيلم الممثلان صدقي صخر وأحمد بنهاوي، والفيلم من إنتاج النجم كريم قاسم، وكتابة وإخراج عمرو عابد.

يذكر أن في السنوات القليلة الأخيرة، أنهي عمرو عابد دراسة الإخراج في ESCAC Escola Superior de Cinema إسبانيا. ويعمل حاليًا على أول أفلامه الروائية الطويلة بعنوان اللي فات مات، بجانب استكمال مسيرته في عالم التمثيل.