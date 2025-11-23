محمد سيد بشير: فيلم هروب اضطراري اتنفذ بعد 12 سنة ومعظم منتجي مصر رفضوه

تحدث المؤلف محمد سيد بشير، عن الصعوبات التي واجهها في بدايات مشواره الفني، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ فيلم "هروب اضطراري" بعد كتابته بما يقرب من 12 عام ورفض معظم منتجي مصر له، حتى وصل لمرحلة استسلام وكاد ينفك عن التفكير في تحقيق حلم التأليف والتركيز على الترقيات في البنك نظرًا لعمله موظف بنكي قبل التأليف.

وقال بشير خلال لقائه مع الفنانة هبة عبد الغني في بودكاست "بوب كورنر": مكنتش أعرف إن فيلم "هروب اضطراري" هيتعمل بعد 12 سنة بكل نجوم مصر، ولكن إرادة ربنا غير، وده بعد ما لفيت بيه على كل منتجين مصر وعرّفني على كل الناس، وكنت بزعل واكتئب في كل مرة واتضايق.

وأضاف: آخر واحد كنت اتخيل إنه يعمل الفيلم ده محمد السبكي واستناني برا الشركة يدور عليّا مستناش أدخله جوا، وقالي "أنت ازاي مجبتهوليش من الأول؟"، وقرأ النسخة الأصلية اللي كان فيها أكشن ضعف اللي اتعمل ومدته طويلة جدًا حوالي ساعتين، وأول خناقة بيني وبين محمد السبكي كانت على مدة الفيلم وبعد ما اتصالحنا علمني إزاي أوزن الفيلم.

فيلم هروب اضطراري

وأردف بشير: النسخة الأصلية من "هروب اضطراري" متصورتش ومكنش ينفع يتنفذ بسبب التفاصيل اللي فيه، وفاكر كويس إن حسين القلا لما قرأه رماه في وشي وقالي "ده فيلم أمريكي" ومصدقش إن أنا اللي كاتبه.

واختتم بشير حديثه عن تغير الأقدار بعد سعيه لسنوات طويلة، مضيفًا: في 2013، كنت خلاص هستسلم وقولت لنفسي أنا حاولت كتير من 2005 ومنفعتش المحاولات ولازم تركز زي باقي زمايلك وتترقى، لحد ما جات اللحظة اللي كتبلي فيها الناقد أحمد شوقي رسالة "حمادة.. عندك استعداد تشارك في ورشة كتابة مسلسل؟" ووافقت وشاركت وقتها في مسلسل "كلام على ورق"، وقتها كل مديريني في البنك كانوا فرحانين ليّا؛ لأنهم كانوا مؤمنين بيّا وبيدعموني ويمشوني بدري عشان اجتماعات المسلسل وأوقات ينزلوا مكاني الشغل.